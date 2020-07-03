Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00

В России предложили ввести еще один сбор

URA.Ru00:05

В России появится еще один утилизационный сбор, который приведет к росту цен

Алтапресс00:02

В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

REGNUMвчера в 23:21

Глава Удмуртии предложил ввести сбор за утилизацию оружия

VSE42.RU00:27
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Политика

Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России

Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
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Путешествия

Стала известна самая желанная страна для путешествий у россиян

Самой желанной страной для путешествий у российских туристов оказалась Италия.
Lenta.ru 00:31
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
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Шоу-бизнес

Шнуров впервые показал видео с четвертой женой

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН вчера в 23:17
1
Общество

Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни

В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
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Единоборства

Порье: «Поражение от Макгрегора дало мне стимул к развитию»

Sport24.ru вчера в 20:59
Общество

Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум

Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Здоровье

224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области

На 2 июля в Свердловской области зарегистрировано 13 272 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:48
1,2K
Политика

В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами

Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
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Игры

Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3

Megaobzor.com вчера в 03:07
9
Общество

Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса

Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
21
Происшествия

Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля

Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку.
РИА Новости вчера в 21:05
62
Здоровье

До 60 тыс. руб. Ряд россиян получат пособие в ближайшие два месяца

Дополнительные денежные пособия получат многие россияне в ближайшие два месяца.
Primpress.ru 00:05
4
Здоровье

Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область - 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Газета.Ru 00:36
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Общество

В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину

Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
182
Политика

Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Приправки поддержали 77,92% избирателей. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда россияне увидят изменения.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:29
30
Общество

Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
2,3K
Культура

Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин

Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 01 июля в 01:58
821
Политика

Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
8K
Политика

Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
РИА Новости 00:09
1
Авто

Компания Skoda объявила скидки на свои автомобили в России в июле

Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», в июле также продлевают свое действие специальные условия по классическому кредиту и кредиту Simply Clever.
Автоновости дня вчера в 12:13
4
Футбол

Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию

Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport вчера в 05:24
Шоу-бизнес

«Вера, грудь засветила»: Брежневу осудили в сети за пикантное платье

Popcornnews.ru вчера в 06:01
Общество

Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили

Обладателями модели Volkswagen Polo стали жители 7 районов Екатеринбурга.
Evo-rus.com вчера в 23:57
41
Происшествия

В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка

Вести.Ru вчера в 22:03
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Экономика

В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева

По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес

Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален

Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru 01 июля в 23:16
13
Политика

В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17

Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
299
Политика

Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть

Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11
776
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Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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