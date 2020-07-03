Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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Политика
Путин высказался о голосовавших против поправок к Конституции России
Президент России Владимир Путин 2 июля заявил, что понимает людей, проголосовавших против поправок к Конституции, так в стране еще много нерешенных проблем.
Известия вчера в 08:53
Путешествия
Стала известна самая желанная страна для путешествий у россиян
Самой желанной страной для путешествий у российских туристов оказалась Италия.
Lenta.ru 00:31
Экономика
Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека
Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
Шоу-бизнес
Шнуров впервые показал видео с четвертой женой
Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров опубликовал короткое видео с женой Ольгой Абрамовой, которое снято во время отпуска.
ФАН вчера в 23:17
Общество
Россиян предупредили об опасной погоде в ближайшие дни
В ряде российских регионов в ближайшие дни ожидаются экстремальная жара и сильнейшие грозы, заявила заведующая лабораторией Гидрометцентра Людмила Паршина в беседе с "Российской газетой".
РИА Новости вчера в 22:51
Единоборства
Порье: «Поражение от Макгрегора дало мне стимул к развитию»
Sport24.ru вчера в 20:59
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Здоровье
224 человека за сутки заболели коронавирусом в Свердловской области
На 2 июля в Свердловской области зарегистрировано 13 272 случаев новой коронавирусной инфекции COVID-19.
Kursk.com вчера в 03:48
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
Игры
Объявлена дата выхода гоночного симулятора Project CARS 3
Megaobzor.com вчера в 03:07
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
Бывший чиновник Росрезерва Андрей Силяков продал четыре истребителя МиГ-31 по цене 153 рубля за штуку.
РИА Новости вчера в 21:05
Здоровье
До 60 тыс. руб. Ряд россиян получат пособие в ближайшие два месяца
Дополнительные денежные пособия получат многие россияне в ближайшие два месяца.
Primpress.ru 00:05
Здоровье
Специалисты назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Наибольшее число выявленных онкологических заболеваний в 2019 году пришлось на Архангельскую область - 566,2 случая на 100 тыс. населения.
Газета.Ru 00:36
Общество
В Минобороны РФ сообщили о состоянии добровольцев, тестирующих вакцину
Москва, 3 июля 2020, 05:39 — REGNUM Испытания российской вакцины от коронавируса, созданной при участии Минобороны России, проходят благополучно для добровольцев.
REGNUM вчера в 22:39
Политика
Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу
Приправки поддержали 77,92% избирателей. Представитель Кремля Дмитрий Песков ответил на вопрос, когда россияне увидят изменения.
Моя Москва.онлайн вчера в 23:29
Общество
Росавиация продлила запрет на международные перелеты до 1 августа
Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) продлило запрет на въезд иностранцев в Россию до 31 июля включительно.
РИА Новости вчера в 08:04
Культура
Скончался снимавшийся на «Ленфильме» актёр Виктор Проскурин
Скончался популярный актер театра и кино Виктор Проскурин.
Live24 01 июля в 01:58
Политика
Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью
Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
Политика
Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
РИА Новости 00:09
Авто
Компания Skoda объявила скидки на свои автомобили в России в июле
Как сообщают «Автоновости дня» со ссылкой на пресс-службу «Skoda Auto Россия», в июле также продлевают свое действие специальные условия по классическому кредиту и кредиту Simply Clever.
Автоновости дня вчера в 12:13
Футбол
Уткин прокомментировал заявление Черчесова о поправках в конституцию
Российский блогер Василий Уткин призвал главного тренера сборной России Станислава Черчесова посмотреть выпуск «КраСавы», посвященный детским школам во Владивостоке.
ProstoProSport вчера в 05:24
Шоу-бизнес
«Вера, грудь засветила»: Брежневу осудили в сети за пикантное платье
Popcornnews.ru вчера в 06:01
Общество
Жители семи районов Екатеринбурга выиграли автомобили
Обладателями модели Volkswagen Polo стали жители 7 районов Екатеринбурга.
Evo-rus.com вчера в 23:57
Происшествия
В Самарской области из-за утечки газа эвакуируют жителей поселка
Вести.Ru вчера в 22:03
Экономика
В чем коронавирус помогает США: мнение академика Глазьева
По словам Глазьева, буквально за месяц рынки США рухнули, но перед этим была «лихорадочная скупка золота».
LentaChel.ru вчера в 23:55
Шоу-бизнес
Саша Савельева призналась, что ее брак с Кириллом Сафоновым не идеален
Певица Саша Савельева не считает свой брак с Кириллом Сафоновым идеальным.
Mockva.ru 01 июля в 23:16
Политика
В МИД прокомментировали вышедшую в Малайзии книгу о рейсе MH17
Малайзийцы стремятся сами сформировать мнение о случившейся в 2014 году трагедии с Boeing MH17, который потерпел крушение на территории Донбасса, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, комментируя информацию о выходе в этой азиатской стране книги о крушении лайнера.
Российская газета вчера в 17:21
Политика
Верховный суд Турции разрешил превратить собор Святой Софии в мечеть
Верховный суд Турции постановил, что президент страны Реджеп Тайип Эрдоган может поменять статус собора Святой Софии в Стамбуле и превратить ее в мечеть.
Российская газета вчера в 09:11