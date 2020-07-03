Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
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В Госдуме разработали законопроект об утилизационном сборе на оружие

REGNUMвчера в 23:21

ГД по просьбе главы Удмуртии разработала проект об утилизационном сборе на оружие

Говорит Москва00:49

Глава Удмуртии предложил ввести сбор за утилизацию оружия

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В России предложили ввести еще один сбор

URA.Ru00:05

В России появится еще один утилизационный сбор, который приведет к росту цен

Алтапресс00:02

Гражданское оружие может вырасти в цене из-за сбора на утилизацию

News.ru01:35

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00
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Политика

Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках

На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
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Происшествия

В Самарской области начали эвакуацию людей из-за прорыва газопровода

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Технологии

Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10

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Собственный интернет появится на российском сегменте МКС до конца года

Вечерняя Москва 01 июля в 06:33
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Глава НАО заявил об отказе объединяться с Архангельской областью

Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
РИА Новости вчера в 15:40
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Политика

Кравчук выразил надежду на помощь России в восстановлении Донбасса

На Украине надеются, что Россия поможет с восстановлением Донбасса после того, как Киев вернет контроль над этими территориями.
РБК вчера в 22:51
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Экономика

ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях

Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
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Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
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Кино

Режиссер «Гравити Фолз» экранизирует «Черепашек-ниндзя»

В четверг, 2 июля, стало известно о том, что режиссер "Гравити Фолз" Джефф Роу экранизирует "Черепашек-ниндзя".
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
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Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
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Общество

В Госдуме предложили сделать 1 июля выходным днем навсегда

День общероссийского голосования по поправкам в Конституцию 1 июля следует сделать выходным.
URA.Ru 01:23
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Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
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Шоу-бизнес

Карпович впервые ответила на угрозы из-за романа с Павлом Прилучным

34-летняя звезда ситкома «Папины дочки» Мирослава Карпович впервые прокомментировала волну хейта, которая обрушилась на неё от поклонников Агаты Муцениеце.
News.ru вчера в 11:42
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В России с 1 июля три новых изменения для водителей вступят в силу

C 1 июля 2020 года в России вступают в силу несколько новых правил для водителей.
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Шоу-бизнес

Костенко устроила скандал из-за решения суда по алиментам Тарасова

ФАН 30 июня в 22:47
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Здоровье

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
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Политика

Путин поблагодарил россиян за голосование по поправкам к Конституции

Президент России Владимир Путин поблагодарил российских граждан за одобрение поправок в Конституции РФ.
Известия вчера в 17:45
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Политика

Депутат от Франции Мариани заявил об «антироссийской паранойе» в ЕП

В результате диалог не продвигается. Мариани считает, что внутри всего Европарламента существует нечто вроде «антироссийской паранойи».
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Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
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Общество

Трамп связал рост числа случаев коронавируса в США с тестированием

Рост количества пациентов с коронавирусной инфекцией в США объясняется массовым тестированием, лучшим в мире.
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В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени

По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
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Группировка «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада

Группировка «Ленинград» представила клип на песню «Фотосессия». Премьера видео состоялась в ночь с четверга на пятницу, 3 июля.
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Армия и оружие

Китай впервые испытает палубный истребитель F-31 в воздухе в 2021 году

Военнослужащие Китая планируют впервые провести испытания палубной версии истребителя FC-31 в воздухе в 2021-м году.
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Ким Чен Ын объяснил отсутствие заражений коронавирусом в КНДР

Лидер КНДР Ким Чен Ын объяснил отсутствие случаев заражения коронавирусом в стране.
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Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж

Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
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Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»

Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
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Саша Зверева выходит из декрета на пятый день после родов Так, старшей дочери Василисе в этом году исполняется 17 лет, а сыну Макару — 12.
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Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс вчера в 07:50
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Происшествия

В Приморье осужден напавший на пограничников рыбак из КНДР

Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
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Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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