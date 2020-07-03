Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

с чего всё началось

Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».

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