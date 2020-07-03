Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Документ разработан по инициативе главы Удмуртии Александра Бречалова. В республике находится завод крупнейшего российского производителя боевого автоматического и снайперского оружия — концерна «Калашников».
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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Политика
В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17
Москва, 3 июля 2020, 08:41 — REGNUM Вышедшая к конце мая в Малайзии книга о трагедии малайзийского Boeing MH17, который потерпел крушение в небе над Донбассом в июле 2014 года, говорит о том, что «малайзийцы стремятся сами сформировать мнение» о случившейся катастрофе.
REGNUM 01:41
Экономика
«Сургутнефтегаз» выплатил членам совета директоров свыше 60 миллионов
Вознаграждения превысили 52 миллиона Члены совета директоров ПАО "Сургутнефтегаз" – всего 9 человек, в числе которых основной акционер Владимир Богданов, – по итогам 2019 года получили вознаграждения на общую сумму 52 млн рублей.
Правда УрФО вчера в 07:40
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Спасатели эвакуируют на автобусах 1640 человек, в том числе 367 детей. Их развезут в ближайшие населенные пункты.
Интерфакс вчера в 18:01
Общество
В Волгоградской области проголосовали за возврат к московскому времени
По предварительным данным, за переход на московское время выступили более 65% жителей Волгоградской области, против — порядка 34%.
РБК вчера в 14:20
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
Врач-эндокринолог Зухра Павлова рассказала способы, с помощью которых получится наладить обмен веществ и гормональный фон после карантина, связанного с COVID-19 Как сообщает ToDay News Ufa, чтобы привести тело и организм в форму, в первую очередь нужно избавиться от избыточного веса.
ToDay News Ufa 01 июля в 13:17
Происшествия
Диспетчеры нарушили инструкцию при разведении самолетов над Ростовом
По предварительной версии, в инциденте с разведением самолетов над Ростовом диспетчеры нарушили регламент работы.
Известия вчера в 09:16
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Футбол
«Ливерпуль» крупно проиграл «Манчестер Сити» в матче чемпионата Англии
РИА Новости вчера в 17:23
Общество
В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины
Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
RT на русском вчера в 23:34
Политика
Большинство петербуржцев проголосовали против поправок на 29 участках
На 29 участках в Петербурге большинство избирателей проголосовали против поправок в Конституцию.
МР7.ру вчера в 12:54
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Футбол
Владелец «Валенсии» рассматривает возможность продажи клуба
Владелец «Валенсии» Питер Лим планирует продать клуб, утверждает Radio Taronja.
Спорт-Экспресс вчера в 11:36
Здоровье
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
В общей сложности в России в 2019 году было впервые выявлено 640,4 тыс. случаев злокачественных новообразований, что больше уровня 2018 года на 2,5% (было 624,7 тыс.).
РБК 01:30
Политика
Лукашенко призвал проявить «человеческое отношение» к Белоруссии
Ранее французский МИД обратился с заявлением к Минску, призвав отпустить задержанных, претендующих на пост президента Белоруссии и обеспечить свободу выражения на манифестациях.
Политика Сегодня вчера в 15:39
Происшествия
В Омске ужесточили приговор по делу о гибели пятерых детей
Омский областной суд ужесточил приговор владельцу газозаправочной станции, по вине которого при пожаре погибли пятеро детей.
Российская газета 02:18
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Политика
Биллингсли счел «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон" и призвал закрыть их.
РИА Новости 00:09
Авто
Премьера бюджетного кроссовера Nissan Magnite состоится 16 июля
Премьера автомобиля, который будет меньше и дешевле актуального Nissan Juke, состоится ровно через две недели, 16 июля.
Тарантас Ньюс вчера в 06:18
Технологии
Microsoft презентовала официально новый дизайн Windows 10
Astera вчера в 12:17
Кино
Режиссер Кристофер Нолан запретил актерам сидеть на стульях на съемках
CT news вчера в 08:56
Путешествия
Италия стала самым желанным направлением для путешествия за рубеж
Турпром Италия стала самым желанным направлением у россиян для отдыха за рубежом.
РЕН ТВ 01:11
Футбол
Дзюба отреагировал на оскорбления во время матча с «Тамбовом»
Нападающий петербургского "Зенита" Артем Дзюба отреагировал на инцидент, произошедший во время 25-го тура Российской премьер-лиги (РПЛ) с "Тамбовом".
Газета.Ru вчера в 01:50
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Авто
С дефицитом автомобилей столкнулись россияне
Увеличить продажи не получается из-за дефицита, который появился на авторынке.
Evo-rus.com 01:08
Происшествия
Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
РИА Новости вчера в 21:05
Шоу-бизнес
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях
Сергей Шнуров впервые показал четвертую жену в социальных сетях Сергей Шнуров опубликовал романтическое видео с супругой Ольгой Абрамовой.
Экспресс газета 01:01
Политика
«Дебилы» довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
Депутат Верховной рады, сопредседатель партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" Вадим Рабинович назвал украинские власти "дебилами" и заявил, что они привели страну на грань распада и уничтожения.
РИА Новости вчера в 20:56
Общество
Присвоение Челябинску звания «Город трудовой доблести» отметят салютом
Челябинск, 2 июля 2020, 20:37 — REGNUM В Челябинске вечером 2 июля состоится салют в честь принятия решения о присвоении городу почётного звания «Город трудовой доблести».
REGNUM вчера в 13:37
Кино
Создатели «Джона Уика» снимут сериал по игре My Friend Pedro
Экранизация My Friend Pedro будет состоять из получасовых эпизодов и представлять собой драматическую комедию с рейтингом R — просмотр для лиц младше 17 только в присутствии родителей В продюсерскую команду также вошли представители студий, а также глава издательства Devolver Digital Майк Уилсон.
Piter.tv 01:54