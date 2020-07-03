Экономика
Газета.RuГубернатор Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов выступил с предложением ввести в России утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие. Соответствующий законопроект уже разработан депутатами Госдумы. В случае его принятия вырастут цены на оружие, отмечают эксперты.
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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ФСБ задержала в Карачаево-Черкесии группу экстремистов
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Газета.Ru 02:53
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«Бавария» подписала контракт с футболистом «Манчестер Сити»
Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с полузащитником Лероем Сане, ранее выступавшим за «Манчестер Сити».
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РИА Новости вчера в 10:05
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В США ликвидировали автономную зону Сиэтла
Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
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Памфилова назвала бесспорной легитимность голосования по поправкам
Председатель ЦИК Элла Памфилова назвала бесспорной легитимность всероссийского голосования по поправкам к Конституции.
Известия 04:20
Общество
В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса
За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией COVID-19, передает оперативный штаб.
РБК 04:12
Армия и оружие
В НАТО заявили об активизации работы российских подлодок в Атлантике
Нью-Йорк, США, 3 июля 2020, 07:14 — REGNUM Россия активизировала работу подводных лодок в некоторых районах Атлантического океана, что ставит в уязвимое положение военные корабли НАТО и важные объекты инфраструктуры США, пишет 2 июля газета The Wall Street Journal со ссылкой на представителей альянса и военных аналитиков.
REGNUM 00:14
Кино
Создатели «Бивиса и Баттхеда» выпустят два новых сезона мультсериала
На сайте MTV появилась информация о том, что создатели сериала «Бивис и Баттхед» перезапустят сериал, выпустив два новых сезона, несколько спин-оффов и дополнительные эпизоды.
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Джо Роган и Генри Сехудо высказались об Александре Карелине
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MindFactory: первый полный месяц продаж Intel Comet Lake не пошатнул позиций AMD
Процессоры Intel Comet Lake-S в исполнении LGA 1200 поступили в продажу в конце мая, местами наблюдался дефицит некоторых моделей, поэтому судить о первом полном месяце продаж можно было только по итогам июня.
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Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком
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Музыка
Группа «Ленинград» выпустила клип после объявленного распада
Музыкант Сергей Шнуров решил возродить группировку "Ленинград" и выпустил новый клип на песню "Фотоссесия".
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Вспышки коронавируса произошли в открывшихся музеях Москвы
В нескольких музеях Москвы в течение первых двух недель после открытия произошли вспышки коронавируса.
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СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Общество
RT требует Навального, Соболь и Znak.com выплатить 1,5 млн рублей
АНО «ТВ-Новости», управляющая телеканалом Russia Today, потребовала Алексея Навального, Любовь Соболь и сайт Znak.com выплатить по 500 тысяч рублей и удалить информацию о накрутке просмотров на YouTube-канале RT.
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Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
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BBC сообщила о неучтенных бюллетенях в протоколах голосования
Журналисты BBC сообщили о бюллетенях, неучтенных в итоговых протоколах общероссийского голосования по поправкам в Конституцию – они вынесли их с участков, но в протоколе это не отражено.
Интерфакс вчера в 15:28
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Японец выловил рыбу, похожую на существ из фильма «Аватар»
Пользователи решили, что животное похоже на персонажа из фильма «Аватар». Также многие уверены, что это фотошоп.
Телеканал 360° вчера в 09:17
Происшествия
Более 1,6 тысячи человек эвакуируют из-за аварии на заводе под Самарой
Интерфакс вчера в 18:01
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Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена
Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.
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Очистить кэш: в РФ готовят тотальный контроль за операциями юрлиц с наличными
Действующие нормы освобождают банки от необходимости сообщать о таких операциях, если они связаны с хозяйственной деятельностью юрлиц, законопроект же предполагает тотальный контроль за кэшем.
Известия вчера в 17:01
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Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17