Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.

с чего всё началось

Губернатор Удмуртской Республики Александр Бречалов выступил с предложением ввести в России утилизационный сбор на огнестрельное и пневматическое оружие. Соответствующий законопроект уже разработан депутатами Госдумы. В случае его принятия вырастут цены на оружие, отмечают эксперты.

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