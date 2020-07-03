Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
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с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
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«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле
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ПРАЙМ 02:24
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Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
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Москва, 3 июля 2020, 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны.
REGNUM 03:23
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В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек
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Банки.ру вчера в 02:53
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Общество
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Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
Культура
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Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
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Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом
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Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом
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АБН вчера в 07:39
Автоспорт
Квят прокомментировал старт нового сезона Формулы-1
Напомним, сегодня в Австрии состоятся первые заезды нового сезона Формулы-1.
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Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена
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ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
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Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку
Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
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Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии
Интерфакс вчера в 07:50