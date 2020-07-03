Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
Читать в источнике
Комментировать107
с чего всё началось

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБКвчера в 23:00

Подробнее о событии

Утилизационный сбор на гражданское оружие предложил ввести глава Удмуртии

Izhlife03:22

Утилизационный сбор на оружие предложил ввести глава Удмуртии

Сусанин01:50

Утилизационный сбор на оружие предложил ввести Александр Бречалов

Udm-Info03:08

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

REGNUM03:32

Россиянам усложнят покупку оружия

Lenta.ru02:09

Удмуртия предлагает ввести утилизационный сбор за гражданское огнестрельное оружие

ТАСС03:15

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:52, Ашберн
Политика

Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО

Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
13
Гаджеты

В сети появилось фото якобы ASUS ROG Strix GeForce RTX 3080 Ti

Игромания.ру вчера в 15:09
1
Происшествия

Эксперта Неелова приговорили к семи годам колонии по делу о госизмене

Военного эксперта Владимира Неелова приговорили к семи годам колонии строгого режима по обвинению в госизмене.
RT на русском вчера в 06:14
558
Общество

В России за сутки выявили 6718 новых случаев коронавируса

За последние сутки в России выявили 6718 новых случаев заболевания коронавирусной инфекцией, передает оперативный штаб.
РБК 03:39
Политика

Посол объяснил смысл твита о победе США и Британии во Второй мировой

Посол напомнил, что во время Второй мировой войны США и Британия очень тесно сотрудничали, миллионы американцев были дислоцированы в Великобритании и затем с ее территории участвовали в развертывании Нормандской операции, а до того — в операции «Факел» по высадке в Северной Африке.
РБК 03:25
Политика

В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршал Биллингсли назвал "ужасными" российские проекты ракет "Буревестник" и "Посейдон".
Газета.Ru 02:53
373
Футбол

«Бавария» объявила о переходе Лероя Зане из «Манчестер Сити»

Мюнхен, Германия, 3 июля 2020, 10:28 — REGNUM Мюнхенская «Бавария» подписала контракт с нападающим «Манчестер Сити» Лероем Зане.
REGNUM 03:28
Происшествия

Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы

Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
322
Происшествия

В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

RT на русском 02:53
8
Экономика

Россияне смогут получить новую выплату по 6 500 рублей на человека

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о том, что в скором времени россиян ждет новая мера господдержки, затрагивающая около 1,5 миллиона человек.
Live24 вчера в 12:15
59
Авто

«Автоваз» объявил о скидках на автомобили Lada в июле

Крупнейший российский производитель автомобилей "Автоваз" сообщил о новых скидках и спецпредложениях, которые будут действовать на покупку машин под брендом Lada на максимально выгодных условиях.
ПРАЙМ 02:24
24
Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
1,1K
Футбол

Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»

Российская газета 01:54
Общество

RT намерен отсудить по 500 тыс. рублей у Навального и Соболь

Москва, 3 июля 2020, 10:23 — REGNUM Телеканал Russia Today потребовал от блогера Алексея Навального, юриста Любови Соболь и портала Znak.com удаления недостоверной информации, а также компенсации в размере 500 тыс. рублей с каждой стороны.
REGNUM 03:23
Общество

В ХМАО за сутки коронавирусом заболел 271 человек

По данным регионального Роспотребнадзора на утро пятницы 3 июля за последние сутки в ХМАО-Югре выявили 271 новый случай заболевания коронавирусной инфекцией.
Вестник 03:16
242
Экономика

Глазьев представил стратегию ликвидации бедности в России за три года

Реализация предлагаемой стратегии позволяет рассчитывать на вывод российской экономики на траекторию опережающего устойчивого развития с ежегодным темпом прироста ВВП не менее 8%, 15% прироста инвестиций и ликвидацией бедности в течение трех лет.
Банки.ру вчера в 02:53
46
Общество

Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю

Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
178
Общество

На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников

Сами выпускники могут использовать средства защиты по желанию. Результаты первого ЕГЭ выпускники узнают не позднее 17 июля.
REGNUM 02:35
3
Культура

Прощание с актером Проскуриным состоится 4 июля в Щукинском институте

Прощание с актером Виктором Проскуриным состоится в субботу, 4 июля, в Театральном институте им. Б. Щукина (там учился артист), сообщил ТАСС директор Театра им. Вахтангова Кирилл Крок.
Коммерсантъ вчера в 16:58
2
Общество

В США ликвидировали автономную зону Сиэтла

Властям США силами сотни полицейских удалось ликвидировать так называемую автономную зону Капитолийского холма в городе.
Evo-rus.com 03:23
209
Общество

«Почта России» собралась доставлять посылки тяжелыми дронами

Осенью 2020 года «Почта России» собирается возобновить испытание беспилотников, с помощью которых она хочет доставлять посылки в труднодоступные места.
Lenta.ru 03:21
2
Происшествия

Адвокат сообщил о состоянии Ефремова и его досуге под домашним арестом

Адвокат Эльман Пашаев сообщил об отказе заслуженного артиста России Михаила Ефремова обращаться к услугам врачей.
Газета.Ru вчера в 04:16
387
Политика

Итоги голосования по поправкам в Конституцию в Кремле назвали триумфом

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что правительство считает итоги голосования по поправкам в Конституцию РФ триумфальными.
АБН вчера в 07:39
8K
Автоспорт

Квят прокомментировал старт нового сезона Формулы-1

Напомним, сегодня в Австрии состоятся первые заезды нового сезона Формулы-1.
ГЛАС.RU 02:20
Кино

Генри Кавилл опроверг слухи о возвращении к роли Супермена

Британский актер Генри Кавилл прокомментировал слухи о возвращении к роли Супермена.
Piter.tv 03:00
Общество

В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни

Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
109
Общество

ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков

Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
7
Политика

Премьер-министр Франции Эдуар Филипп ушел в отставку

Президент Франции Эмманюэль Макрон принял отставку. Эдуар Филипп возглавлял французское правительство с 15 мая 2017 года.
РБК 03:36
1
Политика

В МИД РФ оценили вышедшую в Малайзии книгу о катастрофе рейса MH17

REGNUM 01:41
441
Политика

Верховный суд Турции разрешил изменить статус собора Святой Софии

Интерфакс вчера в 07:50
861
Как работают Яндекс.Новости?
ещё по теме
Александр Владимирович Бречалов
Российский политик
Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
В НовостяхВ поиске Яндекса
Главное