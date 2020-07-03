Экономика
РБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие
Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
Читать в источнике
Оценить115
с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 03:29, Ашберн
Экономика
ВТБ снизил ставки по вкладам в рублях
Банк ВТБ снизил процентные ставки по рублевым вкладам.
ТАСС 30 июня в 10:09
Общество
В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком
Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
Общество
ФАС возбудила дело из-за отличия капсул порошка в России и ЕС
В декабре 2019 года ФАC вынесла предупреждение производителям стиральных порошков Ariel и Persil, a также шоколадa Lindt из-за тогo, что их товары, продающиеся в России, по данным службы, отличаются по качеству от таких же, произведенных за рубежом.
Известия 03:06
Политика
Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»
Российский лидер Владимир Путин в ходе заседания оргкомитета «Победа» поддержал предложение присвоить 20 городам звание «город трудовой доблести».
RT на русском вчера в 09:03
Политика
В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем
День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
РБК 03:09
Армия и оружие
Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе
С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
Российская газета вчера в 21:26
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
Начисление средств произведут после индексации пенсий. Кроме того, надбавку получат пенсионеры, зарегистрированные в качестве ИП.
Evo-rus.com 01:45
Футбол
Месси прервал переговоры и намерен покинуть «Барселону»
Российская газета 01:54
Финансы
Курс доллара на открытии торгов Мосбиржи снизился до 70,11 рубля
Курс доллара на открытии торгов Московской биржи снизился по отношению к рублю на 0,3%, до отметки в 70,11 рубля, курс евро опустился на 0,6%, до 79,08 рубля.
ТАСС 03:23
Транспорт
РЖД ввели новые билеты
Железные Дороги разработали и ввели новый дизайн бланка электронного билета.
Московский Комсомолец 03:12
Кино
Канал HBO объявил дату выхода «Страны Лавкрафта» на новом постере
Popcornnews.ru вчера в 05:30
Космос
Парфюмеры совместно с NASA создали духи с запахом космоса
Компания Omega Ingredients, которая базируется в Великобритании и специализируется на производстве экологичных ароматизаторов для пищепрома, создала уникальный аромат с запахом космоса.
Сайт интересных новостей вчера в 20:10
Политика
Памфилова и Песков оценили голосование против поправок в НАО
Результаты голосования по поправкам к Конституции в Ненецком автономном округе подтверждают, что оно прошло прозрачно и достоверно.
RT на русском вчера в 06:32
Происшествия
В Самаре уволили воспитательницу, выкинувшую ребенка из коляски
Из самарского дома малютки уволили воспитательницу, которая выкинула ребенка из коляски, сообщили РИА Новости в пресс-службе Министерства социально-демографической и семейной политики региона.
РИА Новости вчера в 16:50
Происшествия
Дочери экс-вратаря «Зенита» Малафеева грозит до 15 лет тюрьмы
Несовершеннолетней дочери бывшего вратаря санкт-петербургского ФК «Зенит» Вячеслава Малафеева грозит тюремное заключение сроком до 15 лет по обвинению в торговле наркотиками.
Известия вчера в 16:40
Наука
Объем электронных отходов достиг рекордных показателей в 2019 году
В 2019 году объем электронных отходов достиг 53,6 миллиона тонн, сообщается в отчете Глобального мониторинга электронных отходов ООН.
N+1 вчера в 14:07
Общество
Главный инфекционист США допустил опасную мутацию коронавируса
Новый коронавирус SARS-Cov-2, вызывающий болезнь COVID-19, в случае мутации может становиться более заразным.
РБК вчера в 21:16
Политика
В США выступили за новые санкции против РФ за якобы сговор с талибами
Сенатор-демократ от штата Нью-Джерси Боб Менендес внес на рассмотрение сената законопроект о новых санкциях в отношении России за якобы сговор с радикальным движением «Талибан» (запрещено в РФ).
Известия 01 июля в 13:58
Здоровье
Эндокринолог Зухра Павлова назвала простой способ похудеть
В настоящее время миллионы людей по всему миру страдают таким распространенным явлением как ожирение.
Лезги газет 01:26
Общество
В Гидрометцентре предупредили о жаре в ближайшие дни
Заведующая лабораторией Гидрометцентра России Людмила Паршина заявила, что 3 июля в Москве воздух прогреется до + 27 ° С. В беседе с "Российской газетой" она отметила, что местами ожидается сильный дождь с грозой и усилением ветра.
RT на русском 02:26
Общество
Мурашко допустил возвращение к полноценной жизни в России к февралю
Возвращение к полноценной жизни в России после пандемии коронавируса станет возможным не раньше февраля.
Известия 02:36
Авто
В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11
В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
Evo-rus.com вчера в 09:36
Общество
Bloomberg: Boeing прекратит выпуск самолетов 747 через два года
Аэрокосмическая корпорация Boeing через два года прекратит выпуск двухпалубных широкофюзеляжных самолетов Boeing 747.
ТАСС вчера в 15:29
Происшествия
СК возбудил дело из-за падения бутылки на девочку в Красногорске
RT на русском вчера в 04:33
Общество
Средний желаемый доход семьи в России обновил максимум
Размер желаемого семейного дохода на семью из трех человек вырос в России в текущем году на 7,7 тыс. рублей — до 85,7 тыс. рублей.
Известия вчера в 18:14
Общество
Вспышка бубонной чумы произошла в Западной Монголии
В Западной Монголии, рядом с границей РФ, выявлена вспышка смертельно опасной инфекции – бубонной чумы.
Evo-rus.com 01:13
Общество
В США зафиксирован новый рекорд заражений коронавирусом
В США зафиксирован новый рекорд по числу заражений коронавирусом: 55 тысяч случаев за сутки.
Lenta.ru 03:22
Экономика
Акции «Аэрофлота» на открытии торгов Мосбиржи упали почти на 2%
Акции "Аэрофлота" на открытии торгов Московской биржи упали на 1,9% к уровню закрытия предыдущей сессии и в моменте достигали отметки 80,1 руб. за бумагу, свидетельствуют данные биржи на 10:00 мск.
ТАСС 03:20