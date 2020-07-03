Экономика

РБКРБКГлава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Согласно законопроекту, размер сбора на утилизацию будет фиксированным и составит 3 тыс. руб. за единицу пневматического оружия и 10 тыс. руб. за огнестрельное оружие (единоразовый сбор).
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с чего всё началось

Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.
РБКвчера в 23:00

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Глава Удмуртии предложил ввести утилизационный сбор на оружие

РБКвчера в 23:00
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Нурсултан Назарбаев победил коронавирус

Как сообщалось, 18 июня была распространена официальная информация о том, что анализ на коронавирус Нурсултана Назарбаева дал положительный результат, в связи с чем первый президент Казахстана перешел на самоизоляцию и продолжил работать дистанционно, напоминает ТАСС.
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Общество

Росавиация продлила до 1 августа запрет на зарубежные рейсы

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Находка, Приморский край, 3 июля 2020, 08:27 — REGNUM Рассмотрение дела в отношении третьего северокорейского моряка, который напал на сотрудников пограничной службы России, отложено городским судом Находки.
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Политика

Путин поддержал присвоение 20 городам звания «город трудовой доблести»

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Мурашко отмечал, что эпидемия коронавируса показала необходимость изменения подхода к борьбе с инфекциями.
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Политика

В Кремле оценили предложение сенатора США ввести санкции против Путина

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ТК Звезда 01 июля в 14:40
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Общество

В Минобороны рассказали о самочувствии участников испытаний вакцины

Добровольцы, которые принимают участие в испытаниях вакцины от коронавируса, по прошествии двух недель чувствуют себя хорошо.
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Спорт

ВФЛА не смогла в срок выплатить World Athletics штраф в 5 млн долларов

ProstoProSport вчера в 08:00
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Общество

В Минздраве назвали регионы с самой высокой заболеваемостью раком

Архангельская область стала лидером среди российских регионов по заболеваемости злокачественными новообразованиями в 2019 году.
РБК 01:30
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Политика

Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка

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Политика

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Ненецкий автономный округ отказался от объединения с Архангельской областью, напомнил в беседе с РБК врио главы региона Юрий Бездудный.
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В Татарстане отменили приговор по делу о насилии над ребёнком

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В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»

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Политика

В Госдуме выступили за объявление 1 июля праздничным выходным днем

День голосования по поправкам в Конституцию, 1 июля, стоит сделать выходным.
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Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
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Экономика

«Сургутнефтегаз» выплатил членам совета директоров свыше 60 миллионов

Вознаграждения превысили 52 миллиона Члены совета директоров ПАО "Сургутнефтегаз" – всего 9 человек, в числе которых основной акционер Владимир Богданов, – по итогам 2019 года получили вознаграждения на общую сумму 52 млн рублей.
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Песков сообщил, когда поправки в Конституцию вступят в силу

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента сообщил, что фундаментом для лучшего будущего России будет новая редакция Конституции.
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В Екатеринбурге откроются детские сады

Родителям необходимо будет соблюсти несколько правил: предоставить справки об эпидблагополучии и уведомить детский сад о выходе ребенка для постановки его на питание, отмечают в Департаменте образования администрации Екатеринбурга.
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В Беларуси озвучили предварительные цены на кроссовер Geely FY11

В России автомобиль ожидается уже в III квартале нынешнего года.
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Армия и оружие

Минобороны: С-500 сможет поражать гиперзвуковое оружие в космосе

С-500 "Прометей" сможет уничтожать гиперзвуковое оружие в космосе.
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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
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Двое воспитателей самарского дома ребенка уволены после того, как в интернете было опубликовано видео с грубым обращением с ребенком одной из женщин.
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Ким Чен Ын объяснил, благодаря чему в КНДР нет коронавируса

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Российский политик. Глава Удмуртской Республики с 18 сентября 2017. Секретарь Общественной палаты Российской Федерации, сопредседатель Центрального штаба Общероссийского народного фронта, первый вице-президент Общероссийской общественной организации малого и среднего предпринимательства «Опора России».
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