Экономика
ИзвестияВласти Удмуртии предложили ввести утилизационный сбор на оружие
Комитет Госдумы по экономической политике разработал законопроект о введении утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное оружие. Инициатива принадлежит главе Удмуртии Александру Бречалову. Именно в этом регионе расположен крупнейший завод по производству оружия – концерн «Калашников».
Читать в источнике
Оценить144
с чего всё началось
Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, предпринимательству и инновационному развитию разработал законопроект, предусматривающий введение с 1 января 2021 года утилизационного сбора на пневматическое и огнестрельное (гладкоствольное и нарезное) оружие, предназначенное для продажи гражданам.РБКвчера в 23:00
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7248 источников, обновлено в 05:29, Ашберн
Здоровье
На Северном Кавказе выявлено меньше всего больных раком
По данным минздрава, в 2019 году самый высокий показатель заболеваемости онкологическими заболеваниями был установлен в Архангельской области (566,2 впервые выявленных случая на 100 тыс. населения).
REGNUM 02:00
Общество
ФСБ задержала призывавших создать халифат на Северном Кавказе боевиков
Экстремисты призывали создать на Северном Кавказе халифат и отвергнуть светские законы.
Lenta.ru 03:10
Общество
Каким категориям пенсионеров с 1 июля добавили до 3500 рублей
На средства могут рассчитывать пенсионеры, под опекой которых дети до 18 лет. Прибавка составит 3-3,5 тыс. руб. в месяц.
Evo-rus.com 01:45
Политика
ЦИК утвердил результаты голосования по поправкам в Конституцию
Центральная избирательная комиссия утвердила результаты общероссийского голосования по внесению поправок в Конституцию, за которые проголосовали 77,92% россиян.
Парламентская газета 04:37
Общество
В Минздраве поддержали запрет на продажу алкоголя с 20 до 11 часов
Министр здравоохранения России Михаил Мурашко считает необходимым дальнейшее ограничение времени продажи спиртных напитков.
НТВ 03:14
Общество
На Камчатке первый ЕГЭ сдали почти 400 выпускников
Как сообщало ИА REGNUM, в Якутске 3 июля состоятся первые экзамены по географии, информатике и литературе в девяти школах — подготовлена 241 аудитория.
REGNUM 02:35
Шоу-бизнес
Роман с Павлом Прилучным впервые прокомментировала Мирослава Карпович
Актриса Мирослава Карпович впервые отреагировала на слухи о своем романе с Павлом Прилучным, который не так давно расстался с супругой Агатой Муцениеце.
iReactor вчера в 08:45
Энергетика
WSJ: Саудовская Аравия может начать новую ценовую войну на рынке нефти
Саудовская Аравия пригрозила начать новую ценовую войну на нефтяном рынке, если другие члены ОПЕК не будут придерживаться данных ими обещаний сократить объемы добычи.
Коммерсантъ вчера в 08:39
Общество
Церковный суд лишил сана отца Сергия
КП - Екатеринбург 05:19
Политика
В США назвали «ужасными» российские «Буревестник» и «Посейдон»
Спецпредставитель президента США по вопросам контроля над вооружениями Маршалл Биллингсли в пятницу, 3 июля, назвал «ужасными» океанскую многоцелевую систему «Посейдон» и крылатую ракету «Буревестник» и призвал свернуть эти проекты.
Известия 04:30
Общество
Попова: ученые готовились к пандемии коронавируса
Ученые всего мира понимали, что рано или поздно появится новый возбудитель и готовились к пандемии вируса, похожего на COVID-19.
Вести.Ru 04:11
Общество
СК продолжит выявлять факты преступлений нацизма, заявил Бастрыкин
СК РФ продолжит выявлять факты преступлений нацизма, в том числе по статье 357 УК РФ за геноцид, сообщил глава ведомства Александр Бастрыкин в интервью РИА Новости.
РИА Новости 05:03
Общество
Суд взыскал с Соболь и Албурова 4,7 млн рублей в пользу полиции
Симоновский районный суд Москвы взыскал с сотрудников Фонда борьбы с коррупцией (ФБК) Любови Соболь и Георгия Албурова 4,7 млн рублей в пользу столичного ГУ МВД за привлечение дополнительных средств и сил на несанкционированной акции 3 августа прошлого года.
ТАСС 04:27
Общество
Обвинение запросило 6 лет журналистке по делу об оправдании терроризма
Обвинение запросило для женщины шесть лет отбывания в колонии общего режима, а также трехлетний запрет на занятие журналисткой деятельностью.
Газета.Ru 05:18
Футбол
Зидан не поддерживает уход Месси из «Барселоны»
Наставник «Реала» Зинедин Зидан отреагировал на слухи о том, что форвард «Барселоны» Лионель Месси может сменить клуб.
Bookmaker-ratings.ru 04:13
Музыка
Группа «Ленинград» сняла новый клип после объявленного распада
Группа "Ленинград" представила клип на новую песню "Фотосессия". Премьера видео состоялась в ночь на пятницу на YouTube-канале коллектива.
ТАСС вчера в 19:11
Экономика
«Аэрофлоту» разрешили не выплачивать дивиденды за 2019 год
Москва, 3 июля 2020, 11:09 — REGNUM ПАО «Аэрофлот» сможет не выплачивать дивиденды за 2019 год.
REGNUM 04:09
Общество
Американские студенты устроили вечеринки ради заражения коронавирусом
По словам члена горсовета города Таскалуса в США Сони Маккинстри, молодые жители штата Алабама устроили специальные ковид-вечеринки.
Evo-rus.com 01:26
Политика
Премьер Франции Эдуар Филипп подал в отставку
Премьер-министр Франции Эдуар Филипп подал в отставку. Об этом сообщили в Елисейском дворце.
RT на русском 04:31
Армия и оружие
Сухопутной гаубицей «Коалиция-СВ» вооружат российские боевые корабли
Самоходная гаубица 2С35 "Коалиция-СВ" предназначена для уничтожения командных пунктов, узлов связи, артиллерийских и минометных батарей, бронированной техники, в том числе танков, противотанковых средств, средств ПВО и ПРО, а также живой силы потенциального противника.
ТАСС 01:06
Кино
Опубликован трейлер «Бессмертной гвардии» с Шарлиз Терон
В Сети появился трейлер нового фильма «Бессмертная гвардия», главную роль в котором исполнила знаменитая американская актриса Шарлиз Терон.
NewInform вчера в 11:18
Происшествия
Около 30 курьеров устроили драку на северо-западе Москвы
Вести.Ru вчера в 11:17
Политика
Кравчук считает, что Россия должна помочь Украине восстановить Донбасс
Первый президент независимой Украины, экс-глава Верховного совета Украинской ССР Леонид Кравчук заявил, что Киев рассчитывает на помощь России в восстановлении разрушенного войной Донбасса.
Газета.Ru 02:27
Политика
Минтруд предложил проверять у чиновников знание русского языка
По поручению главы страны, Минтруд подготовил законопроект, согласно которому при проведении конкурса на госдолжность у кандидатов будет проверяться знание русского языка.
Evo-rus.com 04:44
Футбол
РФС опубликовал финансовый отчет «Ротора»
РФС во второй раз опубликовал ключевые финансовые показатели футбольных клубов, которые в сезоне 2020/2021 будут выступать в Тинькофф-РПЛ и ФНЛ.
КП - Волгоград 01 июля в 07:57
Политика
Лукашенко высказал желание остаться президентом Белоруссии
Вести Подмосковья 02:34
Армия и оружие
Газета WSJ заявила об увеличении числа подлодок РФ в Атлантике
Американская газета Wall Street Journal заявила, что российские подводные лодки якобы испытывают силы НАТО в Северной Атлантике.
ФАН вчера в 21:14
Политика
Американский суд разрешил арест иранских танкеров, идущих в Венесуэлу
Суд столичного округа Колумбия (США) дал разрешение на арест иранских нефтетанкеров, которые направляются в Венесуэлу.
Деловое.ТВ 04:05