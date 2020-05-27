У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая.

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую трансляцию в соцсети "ВКонтакте", где рассказал о выявленном коронавирусе. Руководитель республики рассказал, что недавно сдал тест и его результат оказался положительным.

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