Коронавирус

Реальное времяРеальное времяГлава Удмуртии сообщил, что заразился коронавирусом

Глава Удмуртии Александр Бречалов провел прямую трансляцию в соцсети "ВКонтакте", где рассказал о выявленном коронавирусе. Руководитель республики рассказал, что недавно сдал тест и его результат оказался положительным.
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Александр Бречалов
У меня выявился положительный результат на коронавирус. Круг контактных лиц у меня минимальный, пока у всех отрицательные результаты. Я примерно понимаю, когда контактировал с заболевшим человеком, это было после 21 мая.
— Александр Бречалов, российский политикРИА Новости 11:16

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