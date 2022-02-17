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Глава Украины Зеленский направился на катере в район Операции объединенных сил в Донбассе

Президент Украины Владимир Зеленский на катере направился в район Операции объединенных сил в Донбассе, где ознакомится с системой охраны госграницы.
РИА Новости
В сториз президент выложил видео, которое сопроводил надписью: «Катерами направляемся в район проведения операции объединённых сил».
RT на русском
"Знакомимся с порядком боевого патрулирования и системой охраны государственной границы", — написал Зеленский.
РИА Новости
Для защиты населения подразделения народной милиции ДНР открыли ответный огонь по огневым точкам украинских силовиков, обстреливавших территорию республики.
Взгляд.ру

Подробнее о событии

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