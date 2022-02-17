"17 февраля с.г. приглашенному в МИД России послу США Дж. Салливану была передана следующая реакция на ранее полученный американский ответ по российскому проекту договора между Российской Федерации и Соединенными Штатами Америки о гарантиях безопасности", - говорится в документе.
"Любые проявления экстремизма, нарушения правопорядка и незаконная трудовая деятельность должны служить основанием для быстрого принятия и исполнения решений о высылке за пределы России и о запрете на въезд в нашу страну в будущем", — сказал Путин на коллегии МВД.