Политика
REGNUMГлава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ
Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия».
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Происшествия
Появилось видео пожара на «Адмирале Кузнецове»
Общество
В Москве простились с Юрием Лужковым
В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.
Космос
На МКС доставили ящик вина
Футбол
ЦСКА отказался выкупать Сантоса
Полузащитник "Васко да Гама" Лукас Сантос покинул московский ЦСКА, за который выступал на правах аренды, и вернулся в бразильский клуб, сообщает журналист Globo Esporte Фелипе Шмидт в Twitter.
Общество
Сальма Хайек показала на фото Анджелину Джоли без макияжа
Сальма Хайек опубликовала совместный снимок с Анджелиной Джоли и пакистанским актёром Кумэйлом Нанджиани.
Общество
Штрафы для бизнеса предложили увеличить в десятки раз
Штрафы для бизнеса за невыполнение предписаний надзорных органов могут увеличиться в десятки раз.
Политика
Игорь Кобзев назначен врио губернатора Иркутской области
Стало известно имя врио губернатора Иркутской области. Им назначен заместитель главы МЧС РФ Игорь Кобзев.
Шоу-бизнес
Помощница Петросяна отреагировала на слухи о свадьбе
Помощница юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова, которую СМИ назвали его новой женой, прокомментировала сообщения о свадьбе.
Футбол
Динамо (Киев) — Лугано 0:0 (1-й тайм)
В группе В пройдут решающие поединки, но «Динамо» имеет призрачные шансы на успех.
Киберспорт
Сборная России по Dota 2 обыграла Намибию в стартовом матче IeSF 2019
Сборная России одержала победу над командой Намибии в первой встрече международного турнира IeSF World Championship 2019 по Dota 2. Во втором туре российская команда сыграет со сборной Сербии.
Происшествия
Депздрав назвал возможную причину смерти журналиста «Вечерней Москвы»
Журналист "Вечерней Москвы" Михаил Виноградов, предположительно, умер из-за внезапного разрыва бедренной артерии и массивного кровотечения, точную причину смерти определят после вскрытия, сообщили РИА Новости в пресс-службе департамента здравоохранения Москвы.
Происшествия
В Петербурге трех парней задержали за избиение девушки из-за внешности
Транспорт
Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады
Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.
Политика
Путин заявил, что «жизнь требует нового осмысления Конституции»
Президент назвал необходимостью сведения к минимуму ущемление прав человека в новых законах.
Футбол
Стадион ФК «Краснодар» получил премию в области спортивного бизнеса
Стадион ФК «Краснодар» получил национальную независимую премию в области спортивного бизнеса и эффективного управления спортивными объектами BISPO Awards 2019, пишет «Чемпионат».
Происшествия
Бывшего мэра Челябинска отправили в СИЗО
Общество
Вильфанд рассказал о волнах холода нынешней зимой
В Москве нынешней зимой будет несколько периодов с температурой ниже минус 25 градусов, сообщил и о директора Гидрометцентра России Роман Вильфанд.
Футбол
Роналду опустился на вторую строчку по трансферной стоимости в Серии А
Трансферная стоимость футболиста «Ювентуса» Криштиану Роналду среди всех игроков в Серии А уменьшилась на 15 млн евро и теперь составляет 75 млн евро.
Политика
Саммит ЕС примет решение о продлении санкций против России
Главы государств и правительств Евросоюза примут решение о продлении экономических санкций в отношении России.
Общество
Прогноз на 13 декабря: делаем коржик и кидаем монетки в окно
Чтобы привлечь богатого и красивого суженого нужно было в ночь с 12 на 13 декабря кидать в маленькое окошко монетки.
Политика
Закон об особом статусе Донбасса продлен
Верховная рада Украины в ходе внеочередного заседания приняла решение о продлении действия закона об особом статусе Донбасса.
Происшествия
Россиянин истязал соседей конским ржанием
46-летний мужчина систематически заставлял страдать своих соседей в доме по улице Березовской, включая им конское ржание.
Футбол
«Краснодар» назвал состав на матч с «Хетафе»
Политика
Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом в США и мире
Американский президент Дональд Трамп подписал указ о борьбе с антисемитизмом и ЧП, произошедшими на его почве, в США и мире.
Футбол
Станислав Черчесов: «Важно, чтобы Дзюба и болельщики оставили все разногласия в уходящем году. Впереди — Евро!»
После разговора стало окончательно ясно: к четырем годам работы Черчесова во главе сборной России после Евро-2016 и вплоть до Евро-2020, прибавятся еще минимум два.
Гаджеты
Samsung представил смартфон Galaxy A51
Наука
В Китае родился гибрид свиньи и обезьяны
Китайские ученые вывели первый в мире гибрид свиньи и обезьяны, сообщает издание Metro.
Политика
Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину
Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.
Армия и оружие
США испытали запрещенную ДРСМД ракету
США испытали неядерную баллистическую ракету средней дальности наземного базирования, прежде запрещенную Договором о РСМД, сообщил РИА Новости по телефону представитель авиабазы "Ванденберг".