Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия».

Общество В Москве простились с Юрием Лужковым В храме Христа Спасителя в Москве прошла церемония прощания с бывшим мэром столицы Юрием Лужковым.

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Транспорт Собянин открыл движение по новому участку Южной рокады Сергей Собянин открыл движение по двум новым дорожным объектам на юге столицы – реконструированной Дорожной улице и участку Южной рокады от Балаклавского до Пролетарского проспекта.

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Политика Словакия готовится к прекращению транзита газа через Украину Словакия готовится к возможному кризису поставок газа при прекращении транзита российского топлива через территорию Украины, заявил министр экономики страны Петер Жига.