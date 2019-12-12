Политика

REGNUMREGNUMГлава Украины Зеленский впервые дал интервью российскому СМИ

Президент Украины Владимир Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам. Об этом сегодня, 12 декабря, сообщает телеканал «Россия».
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Зеленский впервые дал полноценное интервью российскому телеканалу

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Зеленский дал первое полноценное интервью российским журналистам

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Зеленский впервые дал полноценное интервью российским журналистам

ТАСС09:44

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