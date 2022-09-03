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Глава Uniper Маубах не исключил увеличения размера сбора за газ для немецких потребителей

Стоимость газа для немецких потребителей может вновь вырасти из-за увеличения надбавки, обеспечивающей надежность энергоснабжения, считает глава немецкого энергетического предприятия Uniper Клаус-Дитер Маубах.
ПРАЙМ
Власти Германии с 1 октября начнут взимать с потребителей сбор за электроэнергию, размер которого составит 2,419 евроцента за кВт·ч.
ТАСС
По словам Маубаха, если нынешние "очень, очень высокие уровни цен" сохранятся, есть "некоторая вероятность того, что сбор за газ необходимо будет увеличить".
РИА Новости
В настоящее время в Германии прогнозируется энергетический коллапс зимой из-за возможного прекращения поставок российского газа.
РИА Новости

Подробнее о событии

Глава Uniper Маубах не исключил увеличения размера сбора за газ для немецких потребителей
ПРАЙМ03:32
Глава Uniper Маубах не исключил увеличения размера сбора за газ для потребителей в ФРГ
РИА Новости03:29
Глава Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ
ТАСС20:48
Глава Uniper Маубах не исключил увеличение размера сбора за пользование газом в Германии
РЕН ТВ23:14
В ФРГ глава Uniper допустил увеличение сбора за энергию с потребителей
REGNUM22:26
Глава Uniper Маубах допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии
Lenta.ru21:24
Глава Uniper допустил увеличение размера сбора за газ для потребителей в Германии
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