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Глава Uniper Маубах предсказал ухудшение ситуации из-за опасений по поставкам газа из РФ

"Прекращение Россией поставок по "Северному потоку" и последующий скачок цен на газ в Европе, вероятно, усугубят ситуацию для компании", - отметил Маубах.
Газета.Ru
На торгах во вторник, 6 сентября, акции Uniper упали на 3,5 процента.
Lenta.ru
В самой компании не исключали, что сборы за газ с потребителей могут увеличить.
Lenta.ru
Компания столкнулась с серьёзными трудностями на фоне снижения подачи газа из России, что повлекло за собой резкий скачок цен.
Infinica

Подробнее о событии

Bloomberg предвидит финансовый крах немецкой газовой компании Uniper
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