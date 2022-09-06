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Глава Uniper Маубах предсказал ухудшение ситуации из-за опасений по поставкам газа из РФ

Европе из-за растущих цен на газ следует ожидать еще более серьезных проблем, заявил в интервью CNBC
 генеральный директор Uniper Клаус-Дитер Маубах.
РИА Новости
Прекращение Россией поставок по «Северному потоку» и последующий скачок цен на газ в Европе, вероятно, усугубят ситуацию для компании.
Lenta.ru
На торгах во вторник, 6 сентября, акции Uniper упали на 3,5 процента.
Lenta.ru
Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.
RT на русском

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