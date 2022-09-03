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Глава Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ

Глава немецкого энергетического концерна Uniper Клаус-Дитер Маубах в интервью телеканалу ZDF допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии.
Lenta.ru
Сбор на электроэнергию с потребителей в размере 2,419 евроцента за кВт/ч намерены ввести в Германии с 1 октября.
REGNUM
"Прежде всего можно сказать, что сбор за газ служит для обеспечения безопасности поставок", - отметил Маубах.
ТАСС
Все потребители газа, как домохозяйства, так и компании, по закону обязаны оплачивать дополнительные расходы (сбор), на которые могут претендовать импортеры.
ТАСС

Подробнее о событии

В Uniper допустили увеличение размера сбора за газ с немецких потребителей
Аргументы и Факты23:20
Глава Uniper Маубах не исключил увеличение размера сбора за пользование газом в Германии
РЕН ТВ23:14
В Германии допустили увеличение размера сбора за газ с потребителей
ИА SM-News22:15
В ФРГ глава Uniper допустил увеличение сбора за энергию с потребителей
REGNUM22:26
Глава Uniper Маубах допустил увеличение размера сбора за газ с потребителей в Германии
Lenta.ru21:24
Глава Uniper не исключил увеличения размера сбора за газ с потребителей в ФРГ
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