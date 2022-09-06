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Глава Uniper заявил об ожидании худшего в ситуации с поставками газа и ценами на него

Глава немецкой энергетической компании Uniper Клаус-Дитер Маубах заявил, что предполагает худшее в ситуации с поставками российского газа и роста цен на него.
РБК
«То, что мы видим на оптовом рынке: цены выросли в 20 раз за два года. Поэтому я думаю, что нам нужно провести открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за исправление [ситуации]», — сказал он.
РБК
На торгах во вторник, 6 сентября, акции Uniper упали на 3,5 процента.
Lenta.ru
Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.
RT на русском

Подробнее о событии

Глава Uniper Маубах, комментируя высокие цены на газ, заявил, что «худшее еще впереди»
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