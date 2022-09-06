«То, что мы видим на оптовом рынке: цены выросли в 20 раз за два года. Поэтому я думаю, что нам нужно провести открытую дискуссию, чтобы каждый взял на себя ответственность за исправление [ситуации]», — сказал он.
Обозреватель Forbes Сэл Гилберти выразил мнение, что прекращение поставок газа по «Северному потоку» приведёт к разрушению экономики европейских стран, самые серьёзные проблемы прогнозируются у Германии.
США хотят при помощи санкций не столько нанести экономический урон России, сколько закрепить ситуацию, сложившуюся на политической арене, считает заместитель председателя комитета Совфеда по экономической политике Константин Долгов.