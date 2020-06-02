Общество
РБКГлава «Уральских авиалиний» назвал причину аварии Airbus в Жуковском
Расследование подтвердило, что причиной аварии Airbus A321 в Жуковском, при которой самолет был вынужден сесть в кукурузном поле, стало попадание чаек в двигатели лайнера. Об этом в интервью РБК сообщил глава «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов.
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Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
Российские пограничники в Крыму задержали украинского военнослужащего за незаконное пересечение границы, сообщили ТАСС в Центре общественных связей (ЦОС) ФСБ РФ.
Газета.Ru 07:42
Общество
В Гидрометцентре рассказали о погоде на июнь в России
В июне россиян ожидает непредсказуемая погода. Например, жителей Красноярского края, Якутии и Чукотки ждет теплый месяц.
News-24.ru вчера в 09:34
Политика
Путин освободил от должностей четырех генералов
Владимир Путин освободил от должностей четырех генералов, занимающих руководящие посты.
Версия.Инфо 01:30
Экономика
Мишустин назвал этапы восстановления российской экономики
Национальный план по восстановлению российской экономики после пандемии новой коронавирусной инфекции предусматривает три этапа, стоимость его реализации за два года составит около 5 трлн рублей, заявил премьер-министр России Михаил Мишустин в ходе совещания с главой государства Владимиром Путиным.
Газета.Ru 07:47
Политика
Путин утвердил условие использования Россией ядерного оружия
Президент Владимир Путин утвердил Основы российской политики в области ядерного сдерживания, в том числе в документе прописаны условия применения ядерного оружия.
Lenta.ru 08:44
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Биатлон
Заявление членов правления СБР по Драчеву исчезло с сайта союза
Заявление членов правления Союза биатлонистов России (СБР) по деятельности главы организации Владимира Драчева исчезло с сайта СБР.
РИА Новости 09:08
Политика
Кадыров потребовал от ООН наказать власти США за бесчинства
В своей Telegram-канале глава Чечни обратился к международным организация, в частности к ООН, чтобы они вмешались и приняли меры в отношении официальных американских властей, чтобы не допустить практики нарушения прав и свобод человека и внесудебных казней.
RuNews24.ru вчера в 19:38
Происшествия
Росгвардия объяснила гибель россиянина при штурме квартиры
В Росгвардии объяснили гибель россиянина при штурме квартиры в Екатеринбурге экстремальными условиями проведения спецоперации по его задержанию.
Lenta.ru 06:22
Происшествия
Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.
Известия 07:15
Политика
Трамп пригрозил ввести армию в охваченные беспорядками города
Президент США Дональд Трамп заявил, что мобилизует все ресурсы для прекращения беспорядков в стране, и пригрозил ввести в армию туда, где власти откажутся задействовать Национальную гвардию.
РИА Новости вчера в 19:05
Политика
Путин: голосование по поправкам в Конституцию пройдет 1 июля
«Проведем общероссийское голосование по принятию поправок в Конституцию Российской Федерации 1 июля 2020 года», - сказал глава государства в ходе рабочего совещания.
Общественное телевидение России вчера в 09:55
Наука
Подтверждено влияние близости смерти на репродуктивное поведение
Ученые объясняют полученные результаты эволюционной логикой — если организм осознает высокую вероятность своей смерти, то он меняет поведение и отдает предпочтение репродуктивному результату, а не отложенной заботе о потомстве, рассчитывая повысить шансы, что хотя бы кто-то из его детей выживет.
Популярная механика вчера в 15:25
Общество
В России создают вакцину от коронавируса в виде йогурта
Российские ученые создают необычную вакцину от коронавирусной инфекции, которую можно будет вводить в организм в виде йогурта, рассказал вице-президент Российской академии наук, руководитель секции медико-биологических наук РАН академик Владимир Чехонин.
РИА Новости 06:59
Футбол
Вячеслав Малафеев рассказал о конфликте с Артемом Дзюбой
Конфликт между экс-заместителем спортивного директора «Зенита» Вячеславом Малафеевым и форвардом клуба Артемом Дзюбой зародился еще в 2018 году.
Петербургский дневник вчера в 13:01
Здоровье
Прокуратура Хакасии ответит на вопросы медиков по доплатам
Обращаться могут и другие специалисты, которые продолжают работать в больницах в пандемию. «Прямую линию» запланировали на 3 июня.
Юг Сибири 05:12
Шоу-бизнес
Светлана Бондарчук первая отметила красоту Паулины Андреевой
Любопытно, что именно Светлана первая отметила красоту Паулины публично.
WomanHit.ru вчера в 07:04
Авто
Infiniti откажется от заднеприводных моделей
По данным издания Automotive News, премиальное подразделение может отказаться от заднеприводных моделей и предлагать более доступные переднеприводные Nissan с перелицованной внешностью для сокращения издержек на разработку и производство.
Авторамблер 06:24
Общество
В Минпросвещения заявили о планах провести очный школьный выпускной
RT на русском вчера в 18:21
Фигурное катание
Алина Загитова приступила к тренировкам
Inc-news.ru 04:38
Музыка
Зрители выбрали победителей «Евровидения-2020»
Evo-rus.com вчера в 13:44
Общество
В России задумали полностью отказаться от мусоропроводов
Для исключения возможности размещения мусоропроводов в жилых домах в правительстве задумали изменить строительные нормативы.
Lenta.ru 04:41
Путешествия
Кипр рассказал, какие туристы смогут посетить курорты
Власти Кипра поделились информацией о том, какие туристы смогут попасть на курорты.
JustMedia 04:29
Общество
Вице-премьер Чернышенко назвал дату открытия кинотеатров
Кинотеатры в России, возможно, откроются в середине июля, этого не исключил вице-премьер Дмитрий Чернышенко.
BFM.ru 06:40
Футбол
«Челси» хочет перехватить Вернера у «Ливерпуля»
«Челси» готов предложить Вернеру стабильную игровую практику, а в «Ливерпуле» форварду придется бороться за место в составе с Роберто Фирмино.
Евро-футбол.ру 04:18
Шоу-бизнес
Муж Полины Гагариной стал блондином и перешел на стихи
Супруг певицы и актрисы Полины Гагариной Дмитрий Исхаков на своей странице в Instagram опубликовал стихи, которые явно говорят о тяжелом душевном состоянии медийной персоны.
Территория новостей вчера в 09:47
Происшествия
В Крыму за убийство шестилетней девочки задержан друг ее отца
Задержан 39-летний приятель отца ребенка, житель села Ленино, который, по версии следствия, совершил действия сексуального характера над ребенком и утопил ее.
Российская газета 04:00
Происшествия
Железнодорожный мост через реку Кола обрушился в Мурманской области
Железнодорожный мост в Мурманской области обрушился в результате паводка. Об этом сообщили в региональном ГУ МЧС в понедельник, 1 июня.
Известия вчера в 08:55
Экономика
В России придумали еще один способ поддержать бизнес
В России придумали еще один способ поддержать бизнес в условиях пандемии коронавируса: запускается новая кредитная программа поддержки занятости под 2 процента годовых для предприятий из отраслей, наиболее пострадавших из-за распространения инфекции.
Lenta.ru 09:15