Общество
ИзвестияВ «Уральских авиалиниях» назвали сроки возобновления полетов за рубеж
Международное авиасообщение может быть восстановлено Россией уже в августе или сентябре. Такое мнение высказал крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов во вторник, 2 июня.
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Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ.РБК00:00
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В «Уральских авиалиниях» предсказали скорое возобновление полётов за границу
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