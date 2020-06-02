Общество
Газета.RuГлава «Уральских авиалиний» предсказал сроки начала полетов за рубеж
Генеральный директор и совладелец "Уральских авиалиний" Сергей Скуратов заявил, что международное авиасообщение может возобновиться уже в августе-сентябре. Об этом пишет принадлежащее Григорию Березкину РБК. Он считает, что возобновлять полеты будут постепенно.
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с чего всё началось
Международное авиасообщение может возобновиться уже в «августе-сентябре», считает генеральный директор и крупнейший совладелец «Уральских авиалиний» Сергей Скуратов. Об этом он рассказал в интервью РБК. По его прогнозу, это будет происходить постепенно, на первом этапе могут открыть страны СНГ.РБК00:00
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В «Уральских авиалиниях» предсказали скорое возобновление полётов за границу
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