Общество
РБКГлава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова
Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Об этом в интервью РБК сообщил глава компании Сергей Скуратов.
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Политика
Сенатор: Американская исключительность и суперменство закончились
Против призыва Трампа подавить беспорядки силами военных выступили также губернатор штата Нью-Йорк Эндрю Куомо и губернатор штата Орегон Кейт Браун.
Взгляд.ру 04:38
Футбол
Матчи чемпионата России по футболу возобновятся 19 июня
Футбольные матчи вернутся в нашу жизнь с 19 июня, когда будет возобновлен сезон РПЛ.
Vprognoze.ru 07:41
Происшествия
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки
В Крыму задержали подозреваемого в убийстве шестилетней девочки, об этом сообщает пресс-служба Следственного комитета.
ТАСС 03:56
Политика
Путин и Мишустин обсудили план восстановления экономики
Премьер Михаил Мишустин оценил план восстановления экономики в течение двух лет в сумму около 5 трлн руб. Он заявил об этом на рабочей встрече с президентом Владимиром Путиным.
Ведомости 07:39
Происшествия
Независимое вскрытие показало, что Флойд умер от удушения
Два доктора, которые провели независимое вскрытие тела Джорджа Флойда, заявили в понедельник, что причиной смерти стала «механическая асфиксия».
Коммерсантъ вчера в 17:17
Политика
Канада не хочет возвращения России на саммит G7
Ранее президент США Дональд Трамп решил пригласить на саммит G7 Россию, Южную Корею, Австралию и Индию.
Газета.Ru вчера в 12:26
Общество
Вакцинацию от коронавируса в России могут начать осенью
Массовая вакцинация россиян от коронавируса может стартовать осенью, сообщил вице-премьер России Дмитрий Чернышенко на брифинге в правительстве, передает ТАСС.
Российская газета 06:35
Экономика
Осенью у россиян станет больше проблемных кредитов
С другой стороны, в ситуации неопределенности и падения доходов потребители сами менее активно берут кредиты, опасаясь влезать в новые долги.
Российская газета вчера в 23:00
Шоу-бизнес
Дава подарил Ольге Бузовой кольцо с бриллиантами
Вчера Ольга Бузова похвасталась перед поклонниками щедростью своего бойфренда.
StarHit.ru 06:05
Общество
Sony отложила презентацию Playstation 5
Компания Sony решила перенести запланированную презентацию видеоигр для новой консоли Playstation 5 на неопределенный срок.
Rambler News Service вчера в 16:02
Происшествия
Названа вероятная причина разлива топлива на ТЭЦ в Норильске
Днем 29 мая на территории ТЭЦ-3 «Норильско-Таймырской энергетической компании» (НТЭК, входит в группу «Норникель») произошла разгерметизация резервуара с дизельным топливом, в место разлива топлива въехал автомобиль, в результате чего произошло возгорание.
Известия 07:15
Общество
Робот «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя
Голосовой помощник «Яндекса» «Алиса» научился рисовать картины по просьбе пользователя.
РБК 05:04
Политика
В Раде начали сбор подписей за отставку главы МВД Украины
Депутаты Верховной рады начали сбор подписей за отставку министра внутренних дел Украины Арсена Авакова.
RT на русском 06:43
Здоровье
Еще 400 коек готовят для заболевших COVID-19 в Липецкой области
Заместитель главы Липецкой области Александр Ильин рассказал, что в здании Липецккурорта продолжается активная работа по созданию дополнительных 400 коек.
LipetskMedia.ru вчера в 08:42
Общество
Главный храм Минобороны откроют 22 июня
Церемония открытия главного храма Вооруженных сил России в подмосковном парке «Патриот» состоится 22 июня, сообщил министр обороны Сергей Шойгу.
Коммерсантъ 06:57
Энергетика
У соседей: в Литве с июля подешевеет газ и электроэнергия
С июля этого года природный газ для бытовых потребителей в Литве снизится в цене на 15-23%, а электроэнергия для бытовых потребителей подешевеет в среднем на 8%. Об этом накануне сообщила Государственная служба.
НИА-Калининград вчера в 00:02
Общество
ПФР перечислил первые выплаты на детей от 3 до 16 лет
Ранее в ПФР сообщали, что выплаты на детей от 3 до 16 лет получат около 10 млн российских семей. На эти цели Минфин направил 222 млрд руб.
Коммерсантъ вчера в 09:23
Общество
Депутат предлагает сажать на 10 лет за призыв подростков к беспорядкам
Депутат Госдумы от «Единой России» Евгений Марченко предлагает ввести уголовное наказание для лиц, привлекающих несовершеннолетних к массовым беспорядкам.
News.ru вчера в 02:54
Биатлон
Правление СБР обвинило Драчева в управленческом коллапсе
Самого Драчева организация обвинила в управленческом коллапсе и катастрофическом состоянии дел в СБР.
ProstoProSport 07:37
Гаджеты
Google случайно выпустила бету Android 11 раньше времени. Что нового
Недавно компания Google объявила, что запуск публичной бета-версии операционной системы Android 11 отложен в связи с беспорядками в США.
iXBT.com 00:09
Политика
Памфилова объяснила выбор даты голосования по Конституции
Москва, 2 июня 2020, 13:52 — REGNUM Решение провести голосование по поправкам в Конституцию РФ было принято потому, что ситуация с распространением коронавируса в России пошла на спад.
REGNUM 06:52
Политика
В Крыму за нарушение границы задержали украинского военного
В ФСБ сообщили о задержании в Крыму украинского военного за незаконное пересечение государственной границы России.
RT на русском 05:06
Армия и оружие
Жители деревни в Сирии преградили путь американской военной колонне
Сирийские военнослужащие и жители деревни Абу-Расейн преградили путь американской военной колонне в провинции Хасеке на северо-востоке страны, сообщает сирийское государственное агентство SANA.
РИА Новости 07:17
Шоу-бизнес
Константин Богомолов выложил фото обнаженной Собчак
Режиссер и супруг журналистки Ксении Собчак Константин Богомолов поделился личной фотографией любимой жены.
Gazeta.SPb вчера в 19:19
Футбол
Вячеслав Малафеев высказался о конфликте с Дзюбой
Discover24 06:07
Хоккей
«Магнитка» подписала контракты с Карповым и Каблуковым
Sports.ru 07:20
Технологии
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества
Пользователей WhatsApp предупредили о новой схеме мошенничества, с помощью которой злоумышленники могут получать доступ к аккаунтам.
Piter.tv 05:28