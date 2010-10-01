Общество

РБКРБКГлава «Уральских авиалиний» рассказал о работе пилота Юсупова

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Пилот Дамир Юсупов, которому удалось посадить лайнер A321 на кукурузное поле в Подмосковье после отказа двигателей в августе прошлого года, продолжает работать в «Уральских авиалиниях». Об этом в интервью РБК сообщил глава компании Сергей Скуратов.
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Российский архитектор. Президент компании «Сергей Скуратов Architects». Член Правления Союза Московских Архитекторов. Профессор Международной Академии Архитектуры. Лауреат многочисленных российских и международных конкурсов и смотров. Почётный строитель города Москвы.
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