Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков в мире следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, наращивать предложение продовольствия и энергоносителей.
После обострения кризиса на Украине США активно призывают Евросоюз вводить многочисленные антироссийские санкции, при этом испытывая от них меньший ущерб, чем европейские партнеры, пишет китайское издание Global Times.
Начальник Национального центра управления обороной России Михаил Мизинцев заявил, что бойцы Вооруженных сил Украины (ВСУ) обстреляли центральный рынок в Славянске Донецкой народной республики (ДНР), чтобы обвинить в этом российских военных.
Подкомиссия правительственной комиссии по контролю за осуществлением иностранных инвестиций решила не выдавать разрешения иностранным банкам продавать свои активы и «дочки» в России, пока ситуация с филиалами российских банков за рубежом не улучшится, заявил замглавы Минфина РФ Алексей Моисеев.
Прибывшего в Саудовскую Аравию президента США Джо Байдена встретил наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд, возможность встречи с которым вызывала противоречивую реакцию из-за комментариев американского лидера об убийстве журналиста Джамаля Хашукджи.