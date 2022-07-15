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Глава ВБ рекомендовал ослаблять торговые ограничения в мире для снижения рисков

Специалисты Всемирного банка (ВБ) считают, что для снижения экономических рисков в мире следует повсеместно ослаблять импортные и экспортные ограничения, наращивать предложение продовольствия и энергоносителей.
ТАСС
"Перенаправление природного газа в Европу является серьезной помехой для генерации электроэнергии в развивающихся странах, производства продуктов питания и удобрений", - добавил глава ВБ.
ТАСС
Указанные кризисные явления, по мнению Мэлпаса, вызваны пандемией, а также якобы связаны с проведением Россией специальной военной операции на Украине.
ТАСС
«Странам по всему миру нужно ослаблять и отменять ограничения на экспорт, импорт и неадресные субсидии», — призвал глава ВБ.
Lenta.ru

Подробнее о событии

Всемирный банк призывает страны к ослаблению торговых ограничений
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Глава Всемирного банка призвал ослаблять мировые торговые ограничения
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Глава ВБ рекомендовал ослаблять торговые ограничения в мире для снижения рисков
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Глава Всемирного банка Мэлпас рекомендовал ослабить торговые санкции для избежания кризиса
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