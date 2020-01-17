Политика

Life.ruLife.ruВЦИОМ: Послание Федеральному собранию повысило рейтинг Путина

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
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Валерий Федоров
Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.
— Валерий Федоров, российский политологРИА Новости 05:25
с чего всё началось

ВЦИОМ заметил повышение рейтинга Путина после послания Федеральному собранию

После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.
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Послание Президента России Федеральному Собранию - 2020 и рейтинги институтов власти

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