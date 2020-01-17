с чего всё началось

Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.

Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.

Политика «Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".

Происшествия Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.

Политика Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.

Политика Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».

Политика В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.

Технологии В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5 Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.

Политика Маршал Хафтар написал письмо Путину Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.

Авто АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.

Политика Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.