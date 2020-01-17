Политика
Life.ruВЦИОМ: Послание Федеральному собранию повысило рейтинг Путина
Рейтинг одобрения деятельности президента России Владимира Путина вырос после Послания Федеральному собранию, с которым он выступил 15 января. Об этом на пресс-конференции в пятницу заявил генеральный директор ВЦИОМа Валерий Фёдоров.
Читать в источнике
Оценить731
Как послание отразилось на рейтинге оценки деятельности президента. Данные за 16 число: 67% опрошенных одобрили работу Путина на посту президента. Еще днем раньше было 64%. Эффект позитивный.
— Валерий Федоров, российский политологРИА Новости 05:25
с чего всё началось
После послания президента Федеральному собранию повысился рейтинг одобрения россиянами деятельности главы государства Владимира Путина, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров.Интерфакс05:01
Подробнее о событии
Показать все источники
Автоматически обработано 7047 источников, обновлено в 11:58, Ашберн
Армия и оружие
Минобороны рассекретило документы об освобождении Варшавы
Минобороны России опубликовало рассекреченные материалы к 75-летию освобождения Варшавы от фашистов.
Общество
Меган Маркл впервые вышла в свет после отказа от королевского титула
Жена британского принца Гарри Меган Маркл впервые после выхода из королевской семьи и отъезда из Британии появилась на людях.
Хоккей
Хет-трик Овечкина принес «Вашингтону» победу
Технологии
Microsoft выпустила браузер Edge на движке Chromium
Компания Microsoft объявила о выходе новой версии браузера Edge на движке Chromium.
Политика
«Ъ»: Медведев планировал политическую реформу по модели США
Глава ушедшего в отставку правительства России Дмитрий Медведев выступал за проведение реформы политической системы по модели США, сообщает "Коммерсантъ".
Происшествия
Суд арестовал главу МВД по Республике Коми по делу о взяточничестве
Сыктывкарский городской суд арестовал главу МВД по Республике Коми Виктора Половникова, задержанного 16 января по подозрению в получении взятки в особо крупном размере, передает корреспондент ТАСС из зала суда.
Общество
Новый порядок медосмотра для водителей будет утвержден в феврале
Окончательно решение о новом порядке медицинского осмотра для водителей будет принято в феврале.
Общество
Рак диагностировали у Михаила Жванецкого
От сатирика был диагностирован рак предстательной железы.
Политика
Помпео прокомментировал возможность изменения отношения к РФ
На место Дмитрия Медведева был назначен Михаил Мишустин. Состав правительства будет сформирован в ближайшее время.
Политика
Премьеру Мишустину предоставлена государственная охрана
Михаил Мишустин, назначенный в четверг премьер-министром России, взят под государственную охрану, как и предписывает законодательство, сообщил ТАСС источник в Доме правительства.
Политика
Мишустин выступил против отмены пенсионной реформы
Кандидат в премьер-министры РФ Михаил Мишустин на встрече с фракцией КПРФ в Госдуме выступил против отмены пенсионной реформы, высказав мнение, что «лучше ничего не трогать».
Космос
В центре Млечного пути обнаружены объекты неизвестной природы
По мнению ученых в центре всех галактик обитает одна или несколько сверхмассивных черных дыр.
Общество
Познер оценил требование лишить Урганта гражданства
Энергетика
Запрос от Белоруссии на поставку нефти поступил в Казахстан
Глава Минэнерго Казахстана Нурлан Ногаев заявил, что республика получила запрос "Белнефтехима" на поставки нефти.
Хоккей
«Может, мне голову поджечь?» Капризов, Сорокин и Никитин поделились планами на звездный уикенд
ЦСКА в сборной дивизиона Анатолия Тарасова представят игроки всех трех амплуа — нападающий Кирилл Капризов, защитник Мэт Робинсон и вратарь Илья Сорокин.
Политика
Чуйченко и Голодец не войдут в новое правительство
В мае 2018 года вошла в состав второго правительства Медведева, сохранив пост вице-премьера.
Происшествия
16-летняя девушка покончила с собой, не желая выходить замуж
В Екатеринбурге под окнами одного из домов нашли тело 16-летней девушки. В этом доме она жила вместе с родителями на восьмом этаже.
Шоу-бизнес
Дима Билан перенес третью операцию на ноге
Известный российский певец Дима Билан перенес еще одну операцию на травмированной ноге.
Политика
В ЕР предложили наказывать политиков за зарубежное финансирование
В четверг депутаты Марченко, Валентин Суббот и Гаджимет Сафаралиев внесли в Госдуму законопроект, которым предлагалось установить дополнительные основания для ликвидации политических партий в РФ, в том числе в случае финансирования избирательных кампаний или кандидатов из-за рубежа.
Армия и оружие
Боевики показали серию ударов из ПТРК по САА в Идлибе
Технологии
В сети появились изображения с возможным дизайном PlayStation 5
Компания Sony до сих пор не показала PlayStation 5, что создало огромный простор для фантазии пользователей - в социальных сетях появилось огромное количество вариантов того, как может выглядеть консоль следующего поколения.
Политика
Маршал Хафтар написал письмо Путину
Командующий Ливийской национальной армией (ЛНА) маршал Халифа Хафтар написал письмо Владимиру Путину, в котором поблагодарил его за усилия по установлению мира и стабильности в североафриканской стране, сообщили в пресс-службе Кремля.
Происшествия
ДТП с участием более 20 автомобилей в Адыгее попало на видео
Видео аварии на трассе М-4 "Дон" под Адыгейском, где столкнулось более 20 автомобилей, опубликовали в сети.
Общество
Открывшийся в Шереметьево терминал С принял первый рейс
Открывшийся в московском аэропорту Шереметьево терминал С принял первый рейс.
Авто
АвтоВАЗ начал выпуск «зимней» Lada Vesta
В начале ноября 2019 года "Российская газета" сообщала о том, что с появлением "автоматической" модификации Lada Vesta модель получит и новую, так называемую "зимнюю" версию.
Политика
Зеленский потребовал найти причастных к записи разговоров премьера
Президент Украины Владимир Зеленский дал две недели на то, чтобы украинские правоохранители нашли тех, кто вел "прослушку" бесед премьер-министра Алексея Гончарука с чиновниками.
Происшествия
Суд арестовал заслуженную артистку России по делу секты «бога Кузи»
Тверской суд Москвы арестовал до 2 марта заслуженную артистку России скрипачку Анастасию Чеботареву по делу о хищении в составе секты "бога Кузи", передает корреспондент РИА Новости из зала суда.