Газета.RuГлава ВЦИОМ: россияне предпочитают внутренний туризмРоссияне стали чаще выбирать поездки по стране, сообщил генеральный директор ВЦИОМ Валерий Федоров в интервью РИА Новости.РИА НовостиРоссияне стали отдавать предпочтение внутреннему туризму, выбирая поездки в стране.Газета.RuТуристов не смущают сегодняшние сложности перелетов и высокие цены.РИА НовостиЦена тура на семь дней на двоих повысилась со 115 тыс. до 172 тыс. руб.Газета.RuЧитать далееСвернутьПодробнее о событииВЦИОМ: среди россиян все популярнее внутренний туризмИА SM-News12:56Глава ВЦИОМ рассказал, где чаще всего стали путешествовать россиянеТУТ НЬЮС12:52Глава ВЦИОМ: россияне предпочитают внутренний туризмГазета.Ru12:37Жители России стали отдавать предпочтение внутреннему туризму — ВЦИОМИА Красная Весна12:02Глава ВЦИОМ сообщил, что в последние два года россияне стали чаще путешествовать по странеРИА Новости11:52Показать ещёОценить52Поделиться