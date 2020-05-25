В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.

с чего всё началось

В июле 2020 года штат госкорпорации ВЭБ.РФ будет сокращен еще на 10%. Предстоящие увольнения анонсировал председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. Очередная процедура сокращения запустится 1 июля, уточнил глава ВЭБа.

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