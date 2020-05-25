Общество

КомпанияКомпанияГлава ВЭБа Игорь Шувалов анонсировал новые сокращения сотрудников

В июле 2020 года штат госкорпорации ВЭБ.РФ будет сокращен еще на 10%. Предстоящие увольнения анонсировал председатель корпорации Игорь Шувалов в интервью РБК. Очередная процедура сокращения запустится 1 июля, уточнил глава ВЭБа.
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с чего всё началось

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБе

В июле ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников и завершит процесс трансформации госкорпорации, сообщил в интервью РБК глава госкорпорации Игорь Шувалов. Полный текст интервью читайте 25 мая в 7:00.
РБКвчера в 17:00

Подробнее о событии

Шувалов объявил о последнем этапе сокращений в ВЭБ.РФ

Российская газета03:42

Шувалов объявил о полном прекращении удаленной работы с 1 июня

Комсомольская правда01:32

Шувалов анонсировал увольнение сотрудников ВЭБа

URA.Ruвчера в 20:59

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ВЭБ.РФ сократит 10% сотрудников в июле

Коммерсантъвчера в 20:11

Шувалов: сокращение 10% сотрудников ВЭБа станет последним этапом трансформации корпорации

ТАССвчера в 19:28

Шувалов рассказал о сокращении еще 10% сотрудников ВЭБ.РФ в июле

Ведомостивчера в 17:59
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В Приморском лесу нашли пережидавшую коронавирус семью

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Газета Культура 06:38
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Администрация Липецкой области после публикаций в СМИ пояснила, что губернатор Игорь Артамонов и его подчиненные на попавшей в интернет аудиозаписи не вели речи о занижении цифр заболеваемости по COVID-19, а обсуждали уточненные цифры о проводимых в регионе тестах.
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Перестрелка на юге Москве произошла в результате конфликта между двумя фирмами, оказывающими услуги в ритуальной сфере.
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Глава правительства РФ Михаил Мишустин попросил россиян не торопиться с туристическими поездками за рубеж, поскольку эпидемиологическая ситуация в странах мира разная.
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Шоу-бизнес

Вдова Караченцова сидит без денег из-за коронавируса

Вдова актера Николая Караченцова Людмила Поргина пожаловалась на безденежье во время пандемии коронавируса, передает "Собеседник".
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Игорь Иванович Шувалов
Российский политик
Российский государственный деятель, председатель государственной корпорации развития «ВЭБ.РФ» с 24 мая 2018 года. До этого в течение 10 лет работал первым заместителем председателя Правительства Российской Федерации.
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