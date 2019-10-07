Спорт
News.ruГлава ВФЛА Шляхтин ответил Ласицкене на призыв к отставке
Президент Всероссийской федерации лёгкой атлетики (ВФЛА) Дмитрий Шляхтин ответил на призыв трёхкратной чемпионки мира по прыжкам в высоту Марии Ласицкене уйти в отставку руководству ВФЛА, сказав, что подумает.
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Автоматически обработаны 7022 источника, обновлено в 13:24, Вашингтон
Происшествия
СК отказался проверять полицейских, оставивших одну дочь Азара
Журналист и муниципальный депутат столичного района Хамовники Илья Азар разместил в своем Facebook официальный ответ Следственного комитета на его обращение с просьбой проверить полицейских, которые задержали его на лестничной клетке в доме и увезли в участок, несмотря на то, что Азар сообщил им, что в незапертой останется одна его двухлетняя дочь.
Московский Комсомолец 10:16
Хоккей
Капризов высказался о своём возможном отъезде в НХЛ
Нападающий московского ЦСКА и сборной России Кирилл Капризов ответил на вопрос, уедет ли он в клуб Национальной хоккейной лиги (НХЛ) в следующем сезоне.
RT на русском 08:23
Политика
Трамп пригрозил разрушить экономику Турции
Президент США Дональд Трамп пригрозил разрушить экономику Турции, если Анкара предпримет какие-либо действия, выходящие за рамки дозволенного.
Российская газета 12:34
Гаджеты
Глава HTC считает инвестиции в VR причиной неудач на рынке смартфонов
Генеральный директор тайваньской HTC Ив Мэтр заявил, что компания потерпела неудачу на рынке смартфонов из-за того, что сделала ставку на инновации в виртуальной реальности.
Вести.Финанс 08:34
Гаджеты
Intel снизила цены на процессоры девятого поколения
Intel не только представила новейшее поколение процессоров Xeon W и Core X, но и объявила об изменениях в ценовой политике.
Ferra 09:00
Шоу-бизнес
Наталья Бочкарева прекратила общаться с друзьями
Ранее сообщалось, что актриса пропала, ее не видели соседи по дому, а автомобиль Бочкаревой несколько дней стоит на парковке.
RuNews24.ru 11:00
Технологии
«Билайн» сообщил об утечке данных своих клиентов
В ПАО «ВымпелКом» (бренд «Билайн») сообщили о проведенном расследовании в связи с появившейся информацией об утечке данных абонентов проводного интернета.
РБК вчера в 13:43
Технологии
Ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания
Дизель-электрический ледокол «Виктор Черномырдин» вышел на ходовые испытания.
News.ru 05 октября в 04:48
Политика
Появилось видео похода Путина и Шойгу за грибами в тайгу
Президент России Владимир Путин перед своим днем рождения, которое отмечает 7 октября, в компании главы Минобороны Сергея Шойгу побывал в сибирской тайге, где наблюдал за природой и собирал грибы.
РБК вчера в 18:13
Происшествия
В Подмосковье покончил с собой отец ребенка, задохнувшегося из-за еды
Следствие пока устанавливает все обстоятельства случившегося, но, как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, мужчина покончил с собой, когда выяснилось, что ребенок мертв.
РИА Новости 05:00
Транспорт
Запуск грузовых поездов в Крым отложат из-за древнего города
Какие были сложности в стройке подходов Еще до обнаружения древнего города в 2016 году строительство железнодорожных подходов со стороны Крыма к мосту через Керченский пролив не могли начать из-за того, что в Федеральной целевой программе развития Крыма и Севастополя не был указан госзаказчик, писал Forbes.
РБК 11:45
Шоу-бизнес
Нейрохирург оценил шансы Заворотнюк на выздоровление
Современная медицина не лечит глиобластому -- злокачественную опухоль мозга, которая по предварительным данным диагностирована у актрисы Анастасии Заворотнюк.
Культуромания 11:18
Политика
На Украине рассказали о судьбе солдат ДНР и ЛНР после прекращения войны
Военнослужащие Народной милиции ДНР и ЛНР могут остаться в Донбассе и перейти на службу в правоохранительные органы Украины после выполнения «формулы Штайнмайера», заявил депутат Верховной рады от партии «Слуга народа» Богдан Яременко 7 октября в интервью «РБК-Украина».
REGNUM 05:15
Экономика
Естественная убыль населения в России сохранится до 2023 года
К 2024 году численность населения России прогнозируется на уровен,7 миллионов человек.
Рифей-Пермь 01:42
Политика
В Киеве завершился митинг против «формулы Штайнмайера»
REGNUM вчера в 09:41
Экономика
Минфин предложил ограничить перечень профессий для самозанятых
Ограничить список профессий для самозанятых предложил министр финансов РФ Антон Силуанов 4 октября на слушаниях в Совете Федерации России.
Красная весна 04 октября в 14:29
Происшествия
На Украине умерли сиамские близнецы, родившиеся неделю назад
Сиамские близнецы - девочки с двумя головами и одним телом - родились на 33 неделе беременности в роддоме украинского города Черновцы в ночь на 28 сентября.
ТАСС 07:47
Происшествия
Суд в Киеве арестовал экс-депутата Рады Пашинского
Печерский районный суд в Киеве постановил в понедельник взять экс-депутата Верховной рады Сергея Пашинского под стражу до 4 декабря по делу о нанесении тяжких телесных повреждений.
РИА Новости 12:46
Экономика
Минэк предложил максимальный за пять лет рост налогов на малый бизнес
С целью ежегодной индексации налогов для малого бизнеса Минэкономразвития каждую осень устанавливает размер применяемых к налогам коэффициентов-дефляторов (К1) на будущий год.
РБК 10:06
Здоровье
Эксперты предупредили о смертельной опасности лака для ногтей
В лаках для ногтей содержатся высокотоксичные вещества, которые могут нанести непоправимый вред организму.
РИА Новости вчера в 13:02
Политика
Москва потребует от первого комитета ГА ООН не начинать работу без РФ
Представители России будут настаивать на переносе начала работы первого комитета Генассамблеи ООН до момента получения членами делегации РФ виз Соединённых Штатов.
News.ru 13:02
Происшествия
Пропавшая без вести в Петербурге в 2018 году школьница вернулась домой
В Санкт-Петербурге пропавшая 31 декабря 2018 года школьница сама вернулась домой, сообщается на сайте ГСУ СК России по городу.
РБК 09:44
Футбол
Ди Марцио: Спаллетти согласился возглавить «Милан»
Бомбардир.ру 10:38
Политика
Путин повысил зарплату себе и Медведеву
Зарплата Путина и Медведева с 1 октября 2019 года повышается на 4,3%.
REGNUM 11:25
Происшествия
В здании МВД в Казани покончил с собой полицейский
В одном из зданий МВД в Казани совершил самоубийство сотрудник полиции. Об этом сообщили РБК в пресс-службе МВД республики.
РБК 12:44
Авто
АвтоВАЗ отзывает в России почти четыре тысячи Lada Granta
Компания «АвтоВАЗ» отзывает почти четыре тысячи автомобилей Lada Granta, реализованных с августа по 7 октября 2019 года, передаёт пресс-служба Росстандарта.
RT на русском 08:53
Гаджеты
Xiaomi представит Redmi Note 8 в Европе уже завтра
Xiaomi подтвердила дату международной презентации смартфона Redmi Note 8 с квадрокамерой.
MobiDevices 10:28
Космос
Российские ученые не нашли следы метана на Марсе
РИА Новости 05:22