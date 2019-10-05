Илья Иванюк стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Дохе. В финальной попытке легкоатлету из Смоленска покорилась планка в 2,35 метра. Этот показатель стал личным рекордом для Иванюка, который в результате позволил занять третье место.

Смоленский легкоатлет стал призером чемпионата мира

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