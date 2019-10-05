Спорт
Гудвилл.онлайнСмоленский легкоатлет стал призером чемпионата мира
Илья Иванюк стал бронзовым призером чемпионата мира по легкой атлетике, который в эти дни проходит в Дохе. В финальной попытке легкоатлету из Смоленска покорилась планка в 2,35 метра. Этот показатель стал личным рекордом для Иванюка, который в результате позволил занять третье место.
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Происшествия
В Подмосковье убили 17-летнюю студентку
РИА Новости 04:13
Шоу-бизнес
Алла Пугачёва с детьми была замечена в Московском планетарии
При чём видео Аллы Пугачёвой с Гарри и Лизой сделал маленький папарацци.
Paparazzi.ru 03 октября в 09:52
Политика
В ПАСЕ попытались сорвать выступление Толстого
Во Франции на заседании ПАСЕ в Страсбурге неизвестный попытался сорвать выступление руководителя российской делегации Петра Толстого, видеозапись появилась на канале "Дума ТВ" на YouTube.
Накануне.Ru 03 октября в 14:44
Здоровье
Названы восемь омолаживающих продуктов
Известия 00:53
Кино
Фестиваль Comic Con Russia начинается в Москве
Международный развлекательный фестиваль поп-культуры Comic Con Russia 3 октября стартует на территории Москвы.
News.ru 03 октября в 02:25
Фигурное катание
Фигуристка Трусова опередила Загитову на турнире в Японии
15-летняя российская фигуристка Александра Трусова выиграла произвольную программу на командном турнире Japan Open в Сайтаме.
РБК 03:46
Политика
В Госдуме оценили желание Грузии восстановить авиасообщение с Россией
Член комитета Госдумы по международным делам Антон Морозов считает очень важным заявление министра иностранных дел Грузии Давида Залкалиани о поддержке возобновления авиасообщения между республикой и Россией.
Газета.Ru 05:12
Политика
Стало известно, как Владимир Путин проведет свой день рождения
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков рассказал, как Владимир Путин отметит свой 67-й день рождения.
WMJ.ru вчера в 17:29
Политика
Демократы запросили у Белого дома документы по Украине
Демократы в палате представителей конгресса США запросили у Белого дома документы по Украине.
Российская газета вчера в 19:56
Шоу-бизнес
Мэйси Уильямс стыдилась своего тела на съемках «Игры престолов»
Исполнительница роли Арьи Старк в культовой «Игре престолов» призналась, что во время съемок в саге, она начала стесняться и даже стыдиться своего тела.
Телепрограмма вчера в 17:20
Происшествия
На стройке в Москве произошел обвал грунта в котлован
Следственный комитет начал доследственную проверку по факту обвала грунта в котлован на северо-западе Москвы, сообщила "Интерфаксу" в субботу представитель столичного главка Следственного комитета (СК) Юлия Иванова.
Интерфакс 07:45
Футбол
Рибери стал лучшим игроком серии А в сентябре
Спорт-Экспресс 04:43
Политика
Путин оценил возможность создания медицинской госкорпорации
Президент поинтересовался возможностью создать госкорпорацию в медицине по аналогии с Росатомом.
Российская газета вчера в 11:54
Политика
МИД Ирана не подтвердил информацию о скором освобождении Юлии Юзик
В пятницу приглашенный в МИД РФ посол Ирана в Москве Мехди Санаи сообщил, что задержанная в Тегеране россиянка Юлия Юзик давала показания иранским правоохранительным органам и скоро будет освобождена.
ТАСС 07:15
Общество
Россиянку оштрафовали за оскорбление сыном Путина
В Сибири суд оштрафовал женщину на 30 тысяч рублей из-за подростка, оскорбившего президента России.
Рамблер 07:04
Наука
Парализованный француз вновь смог двигаться благодаря экзоскелету
Француз, парализованный в результате несчастного случая, снова смог ходить благодаря управляемому мозгом экзоскелету.
Профиль вчера в 16:10
Космос
Илон Маск показал, как Starship выглядит изнутри
Глава SpaceX Илон Маск выложил видеоролик, демонстрирующий вид на внутренности прототипа ракеты Starship, предназначенной для доставки до 150 тонн грузов на орбиту, а также для транспортировки сотни пассажиров, будущих колонистов Луны и Марса.
Хайтек+ 02 октября в 10:22
Футбол
«Спартак» обретет тренера в понедельник
Как сообщает Чемпионат.com в воскресенье Тедеско прибудет в Москву, а на следующий день подпишет контракт со "Спартаком".
Вести.Ru 07:28
Культура
Первый канал поменял правила голосования в шоу «Голос»
Первый канал решил поменять правила голосования в шоу «Голос», пишет «Интерфакс».
Ореанда-Новости вчера в 15:12
Авто
Появились данные о новой Kia Optima
Седан KIA Optima следующего поколения получит новый мощный турбомотор и две восьмиступенчатые трансмиссии – «робот» и «автомат».
Автоновости дня вчера в 05:18
Политика
Соловьев оценил призыв Гордона построить забор на границе с Донбассом
Телеведущий Владимир Соловьев прокомментировал призыв украинского журналиста Дмитрия Гордона построить забор между Украиной и Донбассом.
РИА Новости 06:41
Политика
Скабеева оценила оговорку Лукашенко о России на встрече с Зеленским
РИА Новости вчера в 21:35
Здоровье
ВОЗ: в России на 43% снизилось потребление алкоголя
Всемирная организация здравоохранения заявила о снижении общего количества употребляемого в России алкоголя на душу населения на 43% с 2003 по 2016 годы.
Profibeer.ru 02 октября в 08:48
Общество
В Гидрометцентре рассказали о сокращении зимнего периода
В средней полосе России происходит постепенное сокращение зимнего периода и, соответственно, увеличение летнего.
Российская газета 01:35
Армия и оружие
В ВКС оценили сроки принятия решения об ответном ударе при нападении
ВКС предлагают продолжить строительство радиолокационных станций для системы предупреждения, отметил Нестечук.
RT на русском 07:54
Хоккей
Нападающий Антон Бурдасов подписал контракт со СКА
Чемпионат 04:40
Политика
Ведущий программы «60 минут» объяснил необходимость обсуждать Украину
Ведущий программы "60 минут" на канале "Россия" Евгений Попов в своем телеграм-канале рассказал, что случится, если он не обсудит Украину.
РИА Новости вчера в 20:48
Происшествия
На Украине при аварийной посадке Ан-12 погибли несколько человек
При аварийной посадке самолета Ан-12 на Украине погибли по меньшей мере пять человек, сообщил министр инфраструктуры страны Владислав Криклий.
РИА Новости вчера в 02:39
Армия и оружие
Эрдоган не исключил начала операции в Сирии в ближайшее время
Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган заявил, что операция Турции в Сирии может начать в ближайшие дни, сообщает ТАСС.
Газета.Ru 04:38