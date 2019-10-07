Глава Всероссийской федерации лёгкой атлетики Дмитрий Шляхтин прокомментировал призыв трёхкратной чемпионки мира в прыжках в высоту Марии Ласицкене к руководству ВФЛА. Спортсменка выразила уверенность в том, что Шляхтин должен покинуть свой пост.

Глава ВФЛА отреагировал на призыв Ласицкене уйти в отставку

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