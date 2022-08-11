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Глава ВГА Балицкий: ВСУ целятся по хранилищам с тоннами ядерных отходов на Запорожской АЭС

В свою очередь, представитель администрации области Владимир Рогов рассказал
, что в результате обстрела ЗАЭС на территорию около хранилища радиоактивных изотопов пришлись три попадания.
РИА Новости
В настоящее время какого-либо загрязнения на Запорожской АЭС не фиксируется, радиационный фон в норме.
ТВ Центр
Как ранее сообщало ИА REGNUM, сегодня украинский режим вновь обстрелял территорию Запорожской АЭС из РСЗО и тяжелой артиллерии.
REGNUM
Для проведения восстановительных работ линию заземлили.
Московский Комсомолец

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