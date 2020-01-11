Политика
News.ruГлава ВКС КСИР: я захотел умереть, когда услышал о крушении самолёта
Хаджизаде отметил, что такие чувства возникли у него, потому что он не хотел быть свидетелем этой катастрофы. Когда я услышал о крушении украинского самолёта, я захотел умереть, чтобы не быть свидетелем этой трагедии, — приводит слова главы ВКС КСИР агентство ИСНА.
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