Армия и оружие
Pravda.RuГлава ВМФ рассказал о перспективах вооружения фрегатов «Цирконом»
Главнокомандующий Военно-морского флота РФ адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблем ВМФ, который будет оснащен новой гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", будет один из боевых фрегатов.
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Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.РИА Новости05:51
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Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России
Комсомольская правда06:53
Автоматически обработан 7051 источник, обновлено в 10:28, Ашберн
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