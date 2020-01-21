Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.

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Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов. «Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.

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