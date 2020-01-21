Армия и оружие
RT на русскомГлава ВМФ рассказал о перспективах вооружения кораблей «Цирконом»
Главнокомандующий ВМФ России адмирал Николай Евменов заявил, что первым кораблём Военно-морского флота России, вооружённым новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования «Циркон», станет один из фрегатов. «Циркон» будет размещён на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.
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Первым кораблем Военно-морского флота России, вооруженным новейшей гиперзвуковой ракетой морского базирования "Циркон", станет один из фрегатов, сообщил РИА Новости главнокомандующий ВМФ РФ адмирал Николай Евменов. "Циркон" будет размещен на одном из боевых кораблей флота, фрегатов.РИА Новости05:51
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Гиперзвуковую ракету «Циркон» поместят на фрегат Военно-морского флота России
Комсомольская правда06:53
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