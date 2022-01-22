РБКГлава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма УкраинойГлава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.РБК7 января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины.ИзвестияУкраина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.РИА НовостиПрезидент РФ Владимир Путин в декабре 2021 года заявил, что Москве до 2014 года «даже в голову не приходили» какие-либо действия в отношении Крыма.КоммерсантъЧитать далееСвернутьАпралАпралИзвестияГазета.RuЦентральная Служба НовостейТелеканал 360°ИнфоСМИНациональная служба новостейЯмал-МедиаВечерняя МоскваФАНREGNUMТК ЗвездаЦарьградLife.ruКомсомольская правдаiReactorИА Красная ВеснаПодробнее о событииГлава ВМС ФРГ Шёнбах: следующая континентальная война будет через 10-20 летГазета.Ru01:59Глава ВМС Германии Шенбах: Крым никогда не вернется в состав УкраиныРИА Новости23:02Самое цитируемоеГлава ВМС Германии Шенбах допустил континентальную войну в ближайшие 10-20 летРИА Новости01:48Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможнымВзгляд.ру23:40Глава ВМС ФРГ: Крым не вернётся в состав УкраиныRT на русском23:52Глава ВМС ФРГ заявил, что Крым никогда не вернется в состав УкраиныКомсомольская правда23:51Глава ВМС Германии считает, что Крым не вернется в состав УкраиныКоммерсантъ23:50Глава ВМС Германии Кай Аким-Шенбах заявил о невозможности возвращения Крыма УкраинойLenta.ru23:57Показать ещёОценить583Поделиться