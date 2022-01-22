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Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
РБК
7 января экс-министр обороны Украины Анатолий Гриценко сообщил, что украинский президент Владимир Зеленский должен отказаться от мысли вернуть Крым в состав Украины.
Известия
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
РИА Новости
Президент РФ Владимир Путин в декабре 2021 года заявил, что Москве до 2014 года «даже в голову не приходили» какие-либо действия в отношении Крыма.
Коммерсантъ

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Глава ВМС Германии считает, что Крым не вернется в состав Украины
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Глава ВМС Германии Кай Аким-Шенбах заявил о невозможности возвращения Крыма Украиной
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