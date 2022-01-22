РБКГлава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Украиной КрымаГлава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.РБКЗаявление прозвучало на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.РБКПо мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.РИА НовостиУкраина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.РИА НовостиЧитать далееСвернутьPiter.tvPiter.tvАпралИзвестияГазета.RuЦентральная Служба НовостейПолитическая ЭкспертизаРамблерТелеканал 360°ИнфоСМИНациональная служба новостейLife.ruЯмал-МедиаВечерняя МоскваФАНREGNUMЦарьградУтроТК ЗвездаПодробнее о событииГлава ВМС Германии Шенбах допустил континентальную войну в ближайшие 10-20 летРИА Новости01:48Глава ВМС Германии Шенбах: Крым никогда не вернется в состав УкраиныРИА Новости23:02Самое цитируемоеГлава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Украиной КрымаРБК01:52Глава ВМС ФРГ Шенбах: следующая континентальная война будет через 10-20 летГазета.Ru01:59Глава ВМС Германии Шенбах заявил о риске начала континентальной войны в течение 10-20 летИзвестия02:56Глава ВМС Германии Кай Аким-Шенбах заявил о невозможности возвращения Крыма УкраинойLenta.ru23:57Глава ВМС ФРГ: Крым не вернётся в состав УкраиныRT на русском23:52Глава ВМС Германии счел возвращение Крыма под контроль Киева невозможнымВзгляд.ру23:40Показать ещёОценить909Поделиться