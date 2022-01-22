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Глава ВМС Германии заявил о невозможности возвращения Украиной Крыма

Глава Военно-морских сил Германии вице-адмирал Кай-Ахим Шенбах заявил, что Крым никогда не вернется в состав Украины.
РБК
Заявление прозвучало на конференции индийского института оборонных исследований Манохара Паррикара.
РБК
По мнению Шёнбаха, Индия и ФРГ нуждаются в России для противостояния КНР.
РИА Новости
Украина по-прежнему считает Крым своей, но временно оккупированной территорией.
РИА Новости

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