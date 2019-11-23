Политика
КоммерсантъГлава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа
Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.
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Главком ВМС США отказался прислушиваться к мнению Трампа по делу пехотинца
Евразия Daily22 ноября в 21:56
NYT: Министр ВМС США хотел уйти в отставку из-за разногласий с Трампом
Российская газетавчера в 22:00
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Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне
Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
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Пушков ответил на обвинение в травле Ротару
Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии
В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
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Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
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"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
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Политика
Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией
"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
Футбол
«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес
Происшествия
Документы из российского банка оказались на свалке
Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
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Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма
Теннис
Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса
Происшествия
Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы
Политика
В НАТО открестились от Украины из-за России
«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
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В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Футбол
Гвардиола: «„Челси“ играет невероятно хорошо»
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Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года
Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
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Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»
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Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента
Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
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Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м
Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Экономика
Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении
С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
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Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на скандальный флаг своим баннером
«Реал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили во встрече со счетом 3:1.