Политика

КоммерсантъКоммерсантъГлава ВМС США отрицает намерения уйти в отставку из-за Трампа

Министр военно-морских сил США Ричард Спенсер заявил, что не собирался покидать должность из-за разногласий с президентом страны Дональдом Трампом по поводу «морского котика» Эдварда Галлагера, которому грозит исключение из элитного подразделения Сил специальных операций.
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Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

РБК00:41

Главком ВМС США отказал Трампу в защите морпеха Галлахера

REGNUM22 ноября в 22:41

Главком ВМС США отказался прислушиваться к мнению Трампа по делу пехотинца

Евразия Daily22 ноября в 21:56

NYT: министр ВМС США был готов уйти в отставку из-за несогласия с Трампом

ТАССвчера в 17:24

NYT: Министр ВМС США хотел уйти в отставку из-за разногласий с Трампом

Российская газетавчера в 22:00

Глава ВМС США прокомментировал сообщения об угрозах уйти в отставку

РИА Новостивчера в 23:01

Трамп поругался с ВМС США из-за военного преступника

Взгляд.рувчера в 17:55
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Происшествия

Число погибших в ДТП с микроавтобусом под Оренбургом возросло до шести

Известия 01:02
Единоборства

Деонтей Уайлдер добыл 41-ю победу нокаутом

Американский тяжеловес Деонтей Уайлдер победил кубинца Луиса Ортиса в поединке за титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC).
Lenta.ru 01:26
Происшествия

Мэра Тулуна выписали из больницы после аварии

Мэр Тулуна Юрий Карих отправился из больницы Черемхова домой после ДТП произошедшего в минувшую субботу, 23 ноября, пишет ТАСС.
IrkutskMedia вчера в 23:56
Политика

США решили включить санкции против «Северного потока» в военный бюджет

К законопроекту об оборонном бюджете США на 2020 год будет добавлено положение о санкциях против компаний, участвующих в проекте газопровода «Северный поток — 2». Об этом изданию Defence News сообщил председатель комитета сената США по международным делам республиканец Джим Риш.
РБК вчера в 23:40
Политика

Зеленский прибыл на встречу с моряками в форме с черепом на шевроне

Президент Украины Владимир Зеленский был замечен в форме с шевроном, на котором изображен череп.
Известия 00:09
Общество

Пушков ответил на обвинение в травле Ротару

Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
Lenta.ru вчера в 18:01
Общество

Расследователи раскрыли «группу отравителей ГРУ» в Болгарии

В феврале болгарские издания сообщали, что возможный третий участник отравления сотрудника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочери Юлии в Великобритании был в Болгарии и за несколько дней до того, как местному бизнесмену Емельяну Гебреву стало плохо.
РБК вчера в 15:40
Хоккей

Панарин признан 2-й звездой матча «Монреаль» — «Рейнджерс»

Газета.Ru 00:29
Происшествия

Во Владивостоке арестовали выкинувшую ребенка в окно женщину

Жительницу Владивостока арестовали по обвинению в убийстве своего новорожденного ребенка, которого она, по данным следствия, выбросила из окна, сообщает СУСК по Приморскому краю.
РИА Новости 00:51
Происшествия

Мать убитой Соколовым аспирантки представила свою версию событий

Мать аспирантки СПбГУ Анастасии Ещенко Галина Ещенко предположила, почему историк Олег Соколов мог убить ее дочь.
Газета.Ru вчера в 18:00
Происшествия

Экс-начальника ЦСКА Барышева обвинили в попытке побега

Военные следователи предъявили обвинение в покушении на побег бывшему начальнику ЦСКА Михаилу Барышеву.
Вести.Ru 01:29
Общество

Синоптики рассказали о последствиях арктического вторжения

"Сухое" арктическое вторжение, резко понизившее температуру в европейской части России, угрожает растениям и другим посадкам на участках жителей, сообщает портал "Метеовести".
РИА Новости 00:39
Фигурное катание

Косторная победила на этапе Гран-при в Японии

Россиянка Алена Косторная завоевала золото в соревнованиях среди фигуристок-одиночниц на последнем этапе Гран-при в Саппоро (Япония).
ТК Звезда вчера в 04:50
Общество

Tesla получила уже 146 тысяч заказов на электропикап Cybertruck

Основатель Tesla Илон Маск сообщил, что компания получила уже 146 тысяч заказов на новый электромобиль - пикап Cybertruck.
РИА Новости вчера в 17:17
Политика

Будущий посол США назвал условие улучшения отношений с Россией

"Заместитель госсекретаря Салливан вновь заявил министру иностранных дел Лаврову, что улучшение двусторонних отношений зависит от приверженности Москвы минским соглашениям и отказа от усилий по подрыву наших демократических процессов", - говорится в сообщении Госдепартамента.
РИА Новости вчера в 16:55
Футбол

«Фламенго» победил «Ривер Плейт» и стал обладателем Кубка Либертадорес

РИА Новости вчера в 17:17
Происшествия

Документы из российского банка оказались на свалке

Ранее осенью сразу в нескольких крупнейших российских банках произошла утечка личных данных клиентов.
Lenta.ru 00:14
Политика

Британский журнал The Economist показал карту Украины без Крыма

Известия вчера в 22:13
Теннис

Хачанов не справился с Шаповаловым в полуфинале Кубка Дэвиса

Вести.Ru вчера в 08:44
Происшествия

Пожарные спасли пять человек из горящей квартиры на юго-востоке Москвы

РИА Новости вчера в 23:00
Политика

В НАТО открестились от Украины из-за России

«Не думаю, что для НАТО в целом было бы привлекательно принять Украину и вступить в прямой конфликт с Россией», — уточнил он.
Lenta.ru вчера в 15:56
Политика

В Праге хотят Конева заменить на Власова

В столице Чехии хотят установить памятник генералу Власову, но не где-нибудь, а непременно на месте легендарного маршала Конева.
Rusvesna.su 01:28
Футбол

Гвардиола: «„Челси“ играет невероятно хорошо»

Евро-футбол.ру вчера в 15:43
Политика

Шохин заявил, что встреча Путина с бизнесом может пройти до конца года

Встреча президента РФ Владимира Путина с представителями крупного российского бизнеса может состояться до конца года, сообщил РИА Новости глава Российского союза промышленников и предпринимателей (РСПП) Александр Шохин.
РИА Новости 00:28
Политика

Адвокат Трампа заявил о наличии у него компромата на семью Байденов

Адвокат президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью бывшего вице-президента США Джо Байдена.
RT на русском вчера в 21:54
Футбол

Дзюба вывел «Зенит» вперед во втором тайме матча с «Рубином»

Мойка78 вчера в 07:58
Политика

Парламент Боливии принял закон о новых выборах президента

Палата депутатов парламента Боливии одобрила закон о проведении новых выборов президента.
Коммерсантъ вчера в 18:59
Общество

Азовское море впервые за десятки лет отступило от берега на 100 м

Отмечается, что море отошло от линии берега приблизительно на 100 м так, что можно увидеть дно.
Известия вчера в 20:32
Экономика

Половина акций «Газпрома» оказалась в свободном обращении

С 22 ноября в свободном обращении находятся 49,61% акций «Газпрома», сообщила монополия.
РБК 22 ноября в 07:47
Футбол

Фанаты «Реала» ответили Бэйлу на скандальный флаг своим баннером

«Реал» на своем поле обыграл «Реал Сосьедад» в матче 14-го тура чемпионата Испании. Мадридцы победили во встрече со счетом 3:1.
Sportbox.RU вчера в 20:32
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