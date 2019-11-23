Политика

РБКРБКГлава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

Глава ВМС США Ричард Спенсер не собирается уходить в отставку из-за разногласий с президентом Дональдом Трампом по поводу морского пехотинца, которого могут исключить из элитных войск. Об этом сообщает Associated Press.
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Глава ВМС США опроверг информацию о своей готовности уйти в отставку

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Законопроект об оборонной политике США сможет остановить Путина в его желании поставлять газ в Европу, для этих целей в документ включены санкции в отношении европейских компаний, участвующих в строительстве «Северного потока-2».
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По версии следствия, находясь в квартире на восьмом этаже, мать бросила ребенка в открытое окно умышленно.
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Никакого заказа на травлю певицы Софии Ротару в России нет.
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В Трусовском районе Астрахани произошёл пожар на двух теплоходах, сообщается на сайте ГУ МЧС по региону.
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Салливан рассказал об условиях улучшения отношений России и США

Заместитель госсекретаря США Джон Салливан заявил, что отношения между Вашингтоном и Москвой станут лучше, если российская сторона сохранит приверженность Минским соглашениям.
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