Армия и оружие
Российская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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В Пентагоне заявили о необходимости догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия
Вести.Ruвчера в 16:05
Глава ВМС США сравнил преимущество России в сфере гиперзвука с запуском СССР первого спутника
RT на русскомвчера в 11:14
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