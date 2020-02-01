Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Американские генералы признали отставание от России в гиперзвуковом оружии

URA.Ruвчера в 16:23

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Российская газетавчера в 16:14

Пентагон призвал догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Красная веснавчера в 14:20

В Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии

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В Пентагоне заявили о необходимости догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Вести.Ruвчера в 16:05

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

РИА Новостивчера в 13:50

Глава ВМС США сравнил преимущество России в сфере гиперзвука с запуском СССР первого спутника

RT на русскомвчера в 11:14
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Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 01:16, Ашберн
Политика

В России усилят ответственность за нанесенные оскорбления

В ходе заседания Совета по развитию гражданского общества и правам человека, президент России Владимир Путин поручил главе Администрации рассмотреть возможность усилить ответственность за нанесение оскорблений и распространение ложной или недостоверной информации.
Капитал страны 30 января в 07:57
Общество

Вильфанд пообещал москвичам «нормальную погоду» впервые за зиму

Впервые за всю зиму температура в Москве приблизится к климатической норме 6 февраля, когда температура опустится до 14 градусов мороза.
Известия вчера в 23:53
Футбол

Фото занимающейся боксом жены Месси набрало более миллиона лайков

Антонелла Рокуццо, супруга капитана каталонской "Барселоны" и сборной Аргентины Лионеля Месси, решила заняться боксом.
Газета.Ru вчера в 21:34
Происшествия

В МЧС назвали причину обрушения кровли кафе в Новосибирске

Причиной трагедии стало скопление снега на крыше пристройки к кафе где находился гардероб заведения.
REGNUM вчера в 18:42
Общество

В Петербурге задержали участников акции против изменения Конституции

Snob.ru вчера в 06:45
Шоу-бизнес

Мать Аршавина дала оценку требованию о выселении внучки из квартиры

Ранее экс-супруга Аршавина Алиса Казьмина сообщила о том, что она получила письмо с требованием к 1 марта покинуть квартиру, которая принадлежит ее бывшей свекрови.
RuNews24.ru вчера в 12:02
Происшествия

В Саратове пропала 13-летняя школьница

Общественное мнение вчера в 03:45
Общество

Зафиксирована первая смерть от коронавируса за пределами Китая

Зафиксирован первый случай смерти от коронавируса 2019-nCoV за пределами Китая, на Филиппинах, сообщило филиппинское отделение Всемирной организации здравоохранения в Twitter.
Lenta.ru вчера в 22:36
Здоровье

Второй случай заражения новым коронавирусом подтвержден в Индии

Индийские власти подтвердили информацию о втором случае заражения коронавирусом нового типа на территории страны.
Московский Комсомолец вчера в 23:51
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Фигурное катание

Падение Загитовой во время выступления в Доброграде сняли на видео

Профиль вчера в 15:31
Происшествия

Туристка из России утонула на острове Пхукет в Таиланде

Гражданка России утонула во время купания на курортном острове Пхукет в Таиланде. Об этом 1 февраля сообщает газета Bangkok Post.
REGNUM вчера в 09:20
Происшествия

В Новосибирске госпитализировали прилетевшую из Китая девочку

Ребенка, прилетевшего с семьей после отдыха на китайском курорте, на скорой помощи госпитализировали прямо из новосибирского аэропорта Толмачево.
Российская газета 31 января в 01:55
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru вчера в 11:52
Общество

Вступили в силу новые правила получения виз Евросоюза

2 февраля вступают в силу новые правила выдачи виз в страны Евросоюза.
Вести.Ru вчера в 18:16
Политика

Аббас объявил о полном разрыве отношений с США и Израилем

Палестина разрывает все отношения с Израилем и США, в том числе в сфере безопасности, объявил президент Палестины Махмуд Аббас на экстренном заседании глав МИД Лиги арабских государств (ЛАГ), которое прошло в Каире.
Газета.Ru вчера в 10:24
Политика

Лукашенко рассказал Помпео об особенностях белорусской диктатуры

Профиль вчера в 06:06
Политика

Самолеты ВКС РФ будут привлечены к эвакуации россиян из Китая

К эвакуации россиян из Китая в связи с новым коронавирусом привлекут самолеты ВКС РФ, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
Интерфакс вчера в 06:35
Происшествия

Пожар произошел на складе в Подмосковье

Москва 24 вчера в 22:22
Авто

15 уникальных автомобилей, которые сегодня продаются в России

За броневик из сериала «Полицейский с Рублевки» просят 5,5 млн рублей.
За рулем 30 января в 04:30
Происшествия

В Петербурге один человек погиб, пятеро ранены в ДТП с маршруткой

При столкновении водитель иномарки погиб на месте. Пострадали пятеро пассажиров автобуса. Их оперативно увезли в ближайшую больницу.
Российская газета вчера в 23:40
Шоу-бизнес

Пляжные фото молодой жены Игоря Николаева вызвали споры в Сети

37-летняя российская певица и актриса Юлия Проскурякова, супруга 60-летнего композитора Игоря Николаева, опубликовала в своем Instagram прощальные фотографии с пляжного отдыха в Майами, где она отдыхала с мужем и маленькой дочерью Вероникой у старшей дочери Николаева Юлии, которая постоянно живет в США.
Московский Комсомолец вчера в 02:02
Армия и оружие

Названы «экзистенциальные угрозы» США

США превосходят по оборонным расходам любое другое государство в мире, но стране все равно грозит ряд экзистенциальных опасностей, к которым Вашингтон не готов, пишет Forbes, отмечая, что такие угрозы могут сделать дальнейшее функционирование демократического правительства фактически невозможным.
Взгляд.ру 00:58
Общество

В Китае заявили о вспышке птичьего гриппа

Вспышка птичьего гриппа H5N1 зарегистрирована в китайской провинции Хунань, случаев заражения человека не выявлено, сообщило Министерство сельского хозяйства страны.
RT на русском вчера в 20:17
Экономика

Привяжут к телефону. Зарплаты будут начислять по-новому

Основная суть изменений в том, что новый способ позволит компаниям начислять сотрудникам выплаты не по реквизитам банковского счета, как сейчас, а по номеру телефона – через систему быстрых платежей.
ГТРК Южный Урал 31 января в 10:28
Космос

Гороскоп на 02.02.2020. Зеркальная дата станет важной для некоторых знаков

Астропсихолог Инга Лозанчич поделилась с «360» гороскопом и рассказала, что для некоторых знаков зодиака это важное время.
Телеканал 360° 31 января в 04:00
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ вчера в 11:59
Политика

В Крыму усомнились в способности Украины поставлять воду на полуостров

Вице-спикер парламента Крыма Владимир Бобков усомнился в том, что Украина готова к возобновлению подачи воды на полуостров.
Lenta.ru вчера в 16:54
Общество

«Это отвратительно»: Познер разоблачил «злобное вранье» о России

РИА Новости вчера в 19:54
Религия

Лидер «Ленинграда» откликнулся на идею включить бога в Конституцию

Лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на идею патриарха Кирилла молиться за упоминание бога в Конституции стихотворением.
URA.Ru вчера в 11:56
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