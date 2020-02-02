Армия и оружие
Российская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Политика
Олег Пак назначен первым замминистра Минкомсвязи
Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Происшествия
Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде
Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Происшествия
Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске
Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Культура
Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей
Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
Наука
Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото
Шоу-бизнес
Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой
Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Общество
Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа
Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
Футбол
«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре
В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Футбол
Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе
Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Технологии
«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах
Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Политика
Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса
Глава Пентагона Марк Эспер распорядился выделить помещения для приёма 1 тыс. человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус.
Гаджеты
Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone
Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Футбол
Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»
Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Политика
Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию
Сопредседатель партии "Демократический выбор", старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью порталу Ura.ru прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
Происшествия
Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
Футбол
«Манчестер Юнайтед» арендовал Игало
Политика
Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС
После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Армия и оружие
На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90
На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
Футбол
«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии
«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Теннис
Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open
Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Здоровье
Какие опасные болезни маскируются под климакс
Во время климакса снижается общее количество эстрогенов в организме женщины, что провоцирует такие симптомы, как приливы жара, усиленная потливость, головные боли и головокружения.
Политика
Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги
Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Футбол
Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»
Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Здоровье
В России выявили первых зараженных коронавирусом
В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
Единоборства
Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером
Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Спорт
Военный шутер Days of War покинул ранний доступ
Студия Driven Arts выпустила в Steam свой военный онлайновый шутер Days of War.