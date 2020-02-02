Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
Читать в источнике
Комментировать38

Подробнее о событии

Американские генералы признали отставание от России в гиперзвуковом оружии

URA.Ru16:23

В Пентагоне посетовали на отставание от России в гиперзвуком оружии

РИА Новости13:50

В Пентагоне заявили о необходимости догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Вести.Ru16:05

В Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии

Комсомольская правда14:37

Пентагон призвал догнать Россию в сфере гиперзвукового оружия

Красная весна14:20

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Российская газета16:14

Глава ВМС США сравнил преимущество России в сфере гиперзвука с запуском СССР первого спутника

RT на русском11:14
Показать все источники
Автоматически обработаны 7052 источника, обновлено в 19:15, Ашберн
Общество

Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
ТАСС 30 января в 03:13
Политика

Олег Пак назначен первым замминистра Минкомсвязи

Премьер-министр Михаил Мишустин назначил Олега Пака первым замминистра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ.
Rambler News Service 13:47
Происшествия

Два человека убиты при стрельбе на похоронах во Флориде

Два человека погибли и столько же получили ранения в результате стрельбы, открытой во время похорон в церкви американского города Ривьера-Бич (штат Флорида) в субботу, 1 февраля.
Известия 17:44
Происшествия

Один человек погиб при обрушении кровли кафе в Новосибирске

Обрушение кровли кафе в Новосибирске привело к гибели одного человека. Еще четверо пострадали, они были госпитализированы.
Российская газета 18:46
Культура

Пособники российской пропаганды выйдут из тюрем с миллиардами рублей

Огромная империя разнообразного контента, в которой милые сериалы и прекрасные документальные фильмы о природе производятся рядом с программами типа "Как путинская Россия нападет на Прибалтику" или "Тиран Асад продолжает убивать свой народ, а вот еще немного героев ЛГБТК + — движения".
РИА Новости 00:00
Наука

Ученые впервые показали размножение коронавируса на фото

iReactor вчера в 14:55
Шоу-бизнес

Гимнастка Светлана Хоркина рассказала о сыне от мужа Веры Глаголевой

Спортсменка Светлана Хоркина в рамках «Вечернего шоу с Аллой Довлатовой» рассказала о сыне, рожденном от мужа Веры Глаголевой.
Актуальные Новости 03:14
Общество

Не только коронавирус: в Ухани зафиксировали вспышку птичьего гриппа

Пока случаев заражения человека птичьим гриппом H5N1 зафиксировано не было.
ТК Звезда 18:29
Футбол

«Спартак» обыграл «Ростов» на турнире в Катаре

В столице Катара Дохе стартовал футбольный турнир с участием трех российских клубов – "Спартака", "Локомотива" и "Ростова" и сербского "Партизана".
Вести.Ru 11:52
Футбол

Лэмпард просит от руководства «Челси» нового голкипера на замену Кепе

Сегодня "Челси" в матче 25-го тура АПЛ сыграл вничью с "Лестером". Ворота защищал 38-летний Вилли Кабальеро.
Soccer.ru 12:17
Технологии

«Устрашающая сила». Врач развеял мифы о фитнес-браслетах

Компьютеров (облучают) и смартфонов (следят и записывают). Сейчас пришло время бояться умных часов и фитнес-браслетов.
Радио Sputnik 18:00
Политика

Пентагон выделит помещения для карантина из-за коронавируса

Глава Пентагона Марк Эспер распорядился выделить помещения для приёма 1 тыс. человек, которые могут быть помещены на карантин из-за подозрения на коронавирус.
RT на русском 18:57
Гаджеты

Коронавирус выявил недостатки смартфонов iPhone

Проблема связана с функцией Face ID. Вспышка китайского коронавируса выявила недостаток последних смартфонах iPhone от компании Apple.
Piter.tv 12:06
Футбол

Ассистент Клоппа стал новым спортивным директором «Динамо»

Московское "Динамо" объявило о назначении на пост спортивного директора клуба Желько Бувача, ранее работавшим ассистентом главного тренера "Ливерпуля" Юргена Клоппа.
Российская газета 02:16
Хоккей

Вудкрофт: знали, что «Сибирь» постарается сделать игру в первые 10 минут

Чемпионат 08:54
Политика

Эксперт заявил о бессмысленности поставок нефти из США в Белоруссию

Сопредседатель партии "Демократический выбор", старший научный сотрудник Института экономической политики имени Е.Т. Гайдара Сергей Жаворонков в интервью порталу Ura.ru прокомментировал заявление госсекретаря США Майка Помпео о способности американских компаний обеспечить на 100 процентов Белоруссию нефтью по конкурентным ценам.
РИА Новости 17:45
Происшествия

Концессионер спорткомплекса в Петербурге объяснил его обрушение

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов поручил принять все необходимые меры для предотвращения дальнейшего обрушения здания и провести всестороннее расследование случившегося и потребовал обратить особое внимание на соблюдение техники безопасности при проведении работ.
РБК вчера в 11:27
Футбол

«Манчестер Юнайтед» арендовал Игало

Inc-news.ru 00:14
Политика

Для эвакуации россиян из Китая выделили пять самолетов ВКС

После указания президента РФ, верховного главнокомандующего Владимира Путина привлечь самолеты Военно-космических сил (ВКС) к эвакуации российских граждан из Китая, где свирепствует коронавирус, министр обороны Сергей Шойгу распорядился создать соответствующую авиагруппировку.
Вести.Ru 09:39
Политика

В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию

Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Lenta.ru 16:33
Общество

Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Коммерсантъ 11:59
Армия и оружие

На видео сняли прямое попадание ракеты в российский танк Т-90

На опубликованной в сети видеозаписи можно увидеть, как перемещавшийся по своей позиции танк Т-90, принадлежавший сирийской правительственной армии, подвергся нападению террористов.
ГЛАС.RU 04:30
Футбол

«Рома» сенсационно проиграла «Сассуоло» в чемпионате Италии

«Рома» в гостях проиграла «Сассуоло» 1 февраля в матче 22-го тура чемпионата Италии по футболу.
Красная весна 17:28
Теннис

Американская теннисистка Кенин выиграла Australian Open

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии (Australian Open) по теннису в Мельбурне.
Известия 07:00
Здоровье

Какие опасные болезни маскируются под климакс

Во время климакса снижается общее количество эстрогенов в организме женщины, что провоцирует такие симптомы, как приливы жара, усиленная потливость, головные боли и головокружения.
Московский Комсомолец вчера в 07:45
Политика

Правительство за месяц должно разобраться с «Ривьерой», чтобы сахалинцы не вышли на митинги

Напомним, проект предполагает, что 83 гектара леса в восточной части города у подножия Большевика вырубят, а на этом месте появится то ли гостиница (как говорили на презентации), то ли малоэтажная жилая застройка (как написано на сайте корпорации развития Дальнего Востока).
Сахалин.Инфо 03:33
Футбол

Кике Сетьен: «Думаю, „Барселона“ отошла от первоначальной идеи»

Главный тренер «Барселоны» Кике Сетьен рассказал о стратегии команды на предстоящие игры и важности преемственности философии клуба.
Спорт-Экспресс 08:50
Здоровье

В России выявили первых зараженных коронавирусом

В России впервые выявили заражение коронавирусом. Об этом сообщили вице-премьер Татьяна Голикова.
АБН вчера в 07:44
Единоборства

Хабибу предложили $200 млн за бои с Макгрегором и Мейвезером

Имена бизнесменов не разглашаются. Первый поединок Нурмагомедова и Макгрегора состоялся осенью 2018 года, тогда победа досталась россиянину.
Газета.Ru 14:37
Спорт

Военный шутер Days of War покинул ранний доступ

Студия Driven Arts выпустила в Steam свой военный онлайновый шутер Days of War.
Игромания.ру 07:44
Как работают Яндекс.Новости?
Главное