Армия и оружие
Российская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии
Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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Политика
Великобритания официально вышла из Евросоюза
Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.
Общество
В РФ вступили в силу новые правила увольнения
Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.
Происшествия
Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге
Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
Армия и оружие
Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии
Реджеп Тайип Эрдоган пригрозил новой военной операцией в Сирии. Глава Турции считает, что необходимо возобновить боевые действия.
Шоу-бизнес
Юлия Высоцкая призналась, что боится стареть
Актриса Юлия Высоцкая в YouTube-шоу "Мне это нравится!" рассказала о своей зависти к европейским женщинам.
Политика
Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая
Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
Общество
Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя
Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
Общество
Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта
Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
Здоровье
В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом
По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
Происшествия
Из реки в Киеве выловили мужскую голову в пакете
В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
Наука
Ученые дали научное объяснение человеческой глупости
Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.
Армия и оружие
Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17
Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.
Политика
Кравчук объяснил свои слова о «встрече» Сталина с Гитлером во Львове
Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
Кино
В Белоруссии начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»
По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
Общество
Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года
ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
Происшествия
Неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма в Петербурге
В ночь на 1 февраля неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма апостола Петра в Санкт-Петербурге.
Шоу-бизнес
Певица МакSим уходит со сцены из-за проблем со здоровьем
Менеджмент артистки выступил с официальным заявлением, в котором рассказал, что знаменитая певица решила уйти в бессрочный творческий отпуск.
Шоу-бизнес
Дочь Успенской заявила, что мать угрожала ей и начинала душить
Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
Происшествия
Обрушение спорткомплекса в Петербурге было запланированным
Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
Политика
США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%
В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
Теннис
Australian Open: триумф русской американки Софии Кенин
Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
Спорт
Российские футболисты пробились на чемпионат мира
Экономика
Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины
На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
Политика
В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию
Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.
Здоровье
Диагностика коронавируса в России отработана до автоматизма
Именно из Поднебесной коронавирус в попал в Россию.
Шоу-бизнес
Меган Маркл станет наставником свадебного реалити-шоу
Супруга британского принца Меган Маркл после переезда в Канаду станет наставником в реалити-шоу о вторых свадьбах «I Do, Redo».