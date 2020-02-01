Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.

Глава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Политика Великобритания официально вышла из Евросоюза Многие вышли в одежде, напоминающей британский флаг, некоторые несли плакаты с надписями «Пока-пока, Евросоюз», «Наконец-то мы свободны» и др.

Общество В РФ вступили в силу новые правила увольнения Как сообщало ИА REGNUM, пакет законопроектов о введении в РФ электронных трудовых книжек с 2020 года был подписан Госдумой 21 ноября 2019 года, а 16 декабря документ подписал президент РФ Владимир Путин.

Происшествия Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.

Политика Правящая партия выступила против поездки Кальюлайд в Россию на 9 мая Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.

Общество Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.

Наука Ученые дали научное объяснение человеческой глупости Ученые из Университета науки и технологии (КНР) дали простое, основанное на квантовой физике научное объяснение человеческой глупости.

Армия и оружие Экс-офицер СБУ добыл данные о возможной причастности Украины к уничтожению MH17 Василий Прозоров, перешедший на сторону России бывший офицер Службы безопасности Украины, обнаружил данные, которым могут свидетельствовать о причастности Киева к уничтожению выполнявшего рейс MH17 малайзийского Boeing, который потерпел крушение в небе над Донецкой областью.

Общество Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.

Экономика Медведчук предупредил о риске краха экономики Украины На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.

Политика В Госдуме допустили возможность вписать Бога в Конституцию Первый зампред комитета Госдумы по госстроительству и законодательству Михаил Емельянов допустил возможность вписать Бога в Конституцию России, пишет РИА Новости.