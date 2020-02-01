Армия и оружие

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВМС США посетовал на преимущество России в гиперзвуковом оружии

Отставание в разработке гиперзвукового оружия от России и Китая Модли сравнил с запуском первого искусственного спутника Земли, который СССР осуществил в 1957 году.
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В Пентагоне пожаловались на отставание от РФ в гиперзвуком оружии

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Глава ВМС США сравнил преимущество России в сфере гиперзвука с запуском СССР первого спутника

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Один человек погиб в ДТП с автобусом в Петербурге

Столкновение легкового автомобиля и автобуса произошло в Калининском районе Санкт-Петербурга, в результате аварии погиб водитель легковушки и пострадали пятеро пассажиров автобуса.
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Входящая в правящую коалицию партия Isamaa ("Отечество") приняла политическое заявление, в котором выступила против поездки президента Эстонии Керсти Кальюлайд в Россию на Парад победы 9 мая.
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Германия обвинила Россию в отказе принять борт из Уханя

Москва не дала разрешения на промежуточную посадку самолета военно-воздушных сил Германии, эвакуирующих граждан из Китая, передает Bild.
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Немецкие кардиологи назвали симптомы инфаркта

Кардиологи из Германии перечислили симптомы, которые могут указывать на проблемы с сердцем и предупреждать о риске сердечного приступа.
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В России выявлены первые заболевшие новым коронавирусом

По словам политика, двое больных коронавирусом выявлены в Забайкалье и Тюменской области, оба — граждане Китая, сообщает "Интерфакс".
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В Киеве из реки Днепр в заливе Собачье устье рыбаки выловили пакет с мужской головой. Об этом сообщает онлайн-издание «Информатор».
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Первый президент Украины Леонид Кравчук объяснил свои слова о том, что Адольф Гитлер и Иосиф Сталин якобы встречались во Львове.
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В Белоруссии начались съёмки нового сезона сериала «Сваты»

По некоторой информации, на экранах новые эпизоды стоит ожидать в 2021 году.
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Что изменится в жизни россиян с февраля 2020 года

ТАСС в сотрудничестве с Госдумой РФ представляет подборку важных законов и правил, которые вступают в силу в феврале 2020 года и коснутся многих россиян.
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Неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма в Петербурге

В ночь на 1 февраля неизвестный бросил горящий предмет на территорию храма апостола Петра в Санкт-Петербурге.
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Дочь певицы Любови Успенской Татьяна Плаксина в одной из телевизионных передач рассказала, что ее отношения с матерью далеки от идеала.
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Обрушение крыши спортивного комплекса "Петербургский" было запланированным.
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США выразили готовность обеспечить Белоруссию нефтью на 100%

В Белоруссию госсекретарь США прибыл с визитом в рамках евразийского турне.
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Родившаяся в Москве София Кенин выиграла титул, победив в первом же в карьере финале Australian Open.
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На Украине из-за ситуации с облигациями внутреннего государственного займа (ОВГЗ) возможен крах экономики страны, заявил руководитель политсовета партии «Оппозиционная платформа — За жизнь» Виктор Медведчук.
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