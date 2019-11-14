с чего всё началось

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Общество Медведев запретил посуточную аренду квартир Председатель правительства России Дмитрий Медведев подписал постановление о внесении изменений в правила пользования жилыми помещениями.

Шоу-бизнес Нелли Ермолаева разделась для фотосессии с сыном Бывшая участница скандального телешоу «Дом-2», а ныне популярный блогер, счастливая жена и мама Нелли Ермолаева, приняла участие в провокационной фотосессии с сыном.

Экономика Россияне нашли выгодный способ хранить деньги В поисках более высокой доходности россияне обратились к паевым инвестиционным фондам, начали открывать индивидуальные инвестиционные счета и вкладываться в ценные бумаги.

Политика Путин рассказал о рисках прекращения транзита газа через Украину Риск прекращения транзита российского газа через территорию Украины существует, "Нафтогаз" новыми исками обостряет ситуацию в переговорах с "Газпромом" по новому контракту, заявил в четверг президент России Владимир Путин журналистам по итогам саммита БРИКС.

Футбол Определены 10 из 24 участников Евро-2020 По итогам отборочных матчей Евро-2020, состоявшихся в четверг, 14 ноября, стали известны уже 10 из 24 участников финальной стадии турнира.

Экономика Банк России отозвал лицензию у банка «Кредитинвест» Банк России приказом от 15 ноября 2019 года отозвал лицензию на осуществление банковских операций у КБ "Кредитинвест" (Республика Дагестан), говорится в сообщении регулятора.

Общество 30 медведей могут умертвить в зоопарке в Крыму Как сообщает издание «Газета.ru», бизнесмен и владелец зоопарка «Тайган» в Крыму Олег Зубков записал видеообращение, в котором рассказал, что он намерен отдать или умертвить часть медведей из зоопарка.