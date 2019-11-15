с чего всё началось

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

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