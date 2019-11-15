Армия и оружие

РБКРБКГлава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.
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с чего всё началось
Командующий ВМС Украины адмирал Игорь Воронченко сообщил, что Россия повысила боевой потенциал Черноморского флота, введя в эксплуатацию корабли — носители крылатых ракет «Калибр» и установив зенитно-ракетные комплексы С-400, сообщила 14 ноября пресс-служба минобороны Украины
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