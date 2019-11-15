с чего всё началось

Командующий Военно-морскими силами (ВМС) Украины адмирал Игорь Вовченко заявил, что Россия в течение пяти лет нарастила боевой потенциал в Черном море. Об этом сообщается на сайте украинского Минобороны.

Глава ВМС Украины заявил об усилении России «Калибрами» в Черном море

Общество Скворцову упрекнули в искажении информации о зарплатах врачей в РФ Напомним, как сообщало ИА REGNUM, министр здравоохранения РФ Вероника Скворцова в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что в России зарплату по действующему законодательству с 2004 года определяют даже не регионы, а работодатели при отсутствии отраслевой оплаты труда.

Наука Квантовая физика доказала, что объективной реальности не существует Брюкнер предложил способ проверки этого понятия, переведя парадокс друга Вигнера в рамки, впервые установленные физиком Джоном Беллом в 1964 году.

Происшествия Полиция задержала обманувшую более тысячи человек группу лжериелторов Сотрудники правоохранительных органов задержали группу псевдориелторов, которые похитили деньги более чем у тысячи человек под предлогом сдачи в аренду жилья в разных российских регионах, сообщает сайт МВД России.

Технологии ПИК и «Яндекс» создали систему управления умным домом Рост продаж «Яндекса» связан главным образом с партнерствами с другими брендами и компаниями, создающими устройства, работающие с «Алисой», говорил «Ведомостям» старший аналитик Canalys Джейсон Лоу: компания получает поддержку производителей на ранней стадии, поскольку те сами заинтересованы в создании экосистемы в России.

Политика Из фракции «Слуга народа» исключили двух депутатов Из фракции «Слуга народа» в Верховной раде Украины исключили двух депутатов — Анну Скороход и Антона Полякова, заявила депутат от «Слуги народа» Татьяна Цыба, сообщило 15 ноября информационное агентство УНИАН.

Культура Союзмультфильм снимет продолжение «Ну, погоди» Киностудия "Союзмультфильм" объявила о разработке новых серий мультфильма "Ну, погоди". В этом году героям сериала исполнилось 50 лет.

Политика Россия ответит зеркально на помилование россиян в Литве Ранее президент Литвы Гитанас Науседа помиловал двух осуждённых за шпионаж российских граждан — Николая Филипченко и Сергея Моисеенко.

Энергетика «Нафтогаз» отреагировал на предложение России снизить цену на газ Исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко заявил, что не рассматривает предложение России снизить цену на газ на 20—25% в качестве скидки, а считает это нормальной ценой.