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Глава ВОЗ Гебрейесус сообщил о намерении переименовать оспу обезьян

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) захотела переименовать вирус оспы обезьян.
Lenta.ru
Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения Тедрос Адханом Гебрейесус заявил, что в ближайшее время вирус оспы обезьян планируется переименовать.
RT на русском
В ВОЗ полагают
, что в названии заболеваний не должны использоваться названия животных, географические названия, имена людей или культурные отсылки.
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По данным ВОЗ, врачи уже выявили более 1600 подтвержденных случаев оспы обезьян и приблизительно 1500 предполагаемых случаев в 39 странах.
РИА Новости

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