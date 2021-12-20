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Глава ВОЗ Гебрейсус: омикрон распространяется быстрее других штаммов коронавируса

"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", — сказал глава ВОЗ.
РИА Новости
Гендиректор ВОЗ отметил, что число летальных исходов от осложнений заболевания, вызванного коронавирусом, в 2021-м превысило 3,3 миллиона человек.
Lenta.ru
Новый штамм B.1.1.529 обнаружили в Ботсване и ЮАР в двадцатых числах ноября.
РИА Новости
Европейское агентство лекарственных средств уже отметило снижение эффективности существующих вакцин с появлением «омикрона».
Ведомости

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Глава ВОЗ: «омикрон» распространяется быстрее других штаммов
Национальная служба новостейвчера в 15:12
Глава ВОЗ Гебрейсус: омикрон распространяется быстрее других штаммов коронавируса
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