"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", — сказал глава ВОЗ.
Илон Маск, недавно названный журналом Time человеком года, встретился с главным редактором Time Эдвардом Фельзенталем, чтобы рассказать о своей работе, в том числе о возросшем внимании к авариям, вызванными автопилотами Tesla.
Депутаты фракции «Справедливая Россия — За правду» (СРЗП) внесли в Госдуму законопроект о введении новой ежемесячной выплаты в размере 10 тысяч рублей на каждого члена семьи, где воспитываются дети до 18 лет.