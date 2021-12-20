"В настоящее время имеется устойчивое подтверждение того, что "омикрон" распространяется значительно быстрее, чем "дельта", и более вероятно, что люди, которые привиты или переболели, могут вновь заразиться", — сказал глава ВОЗ.
Дженнифер Миллер (Jennifer Miller) и Йиминг Ванг (Yiming Wang) из Института истории человечества Общества Макса Планка (Германия) изучили изменение стиля изготовления бус из скорлупы страусиных яиц, найденных на востоке и юге Африки и имеющих возраст до 50 тысяч лет.
Белый дом не исключил возможность введения санкций против украинского предпринимателя Рината Ахметова, вновь заявил, что рассматривает весь спектр возможных санкций в связи с ситуацией между Россией и Украиной.