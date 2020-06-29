Генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус уведомил, что в настоящее время в мире осуществляется разработка 141 вакцины от коронавируса нового типа. Об этом говорится в его статье, опубликованной в газете The Washington Post.

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

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