Коронавирус
АМИТЕЛВ ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19
Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины». Представитель ВОЗ — о разработке лекарства от COVID-19
Телеканал 360°29 июня в 13:32
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Политика
На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса
Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
Политика
NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»
Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
Здоровье
Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19
Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
Политика
За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
Известия вчера в 23:58
Шоу-бизнес
Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину
«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН вчера в 15:09
Политика
Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар
Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.
Взгляд.ру вчера в 22:25
Здоровье
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов
Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
Общество
Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади
Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
Экономика
Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП
По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Наука
Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли
Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор 30 июня в 06:43
Экономика
СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz
Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
Футбол
«Зенит» интересуется игроком «Спартака»
Фонтанка.Ру вчера в 15:35
Политика
Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»
Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
Технологии
«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика
Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей вчера в 10:45
Политика
Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля
По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
Интерфакс 00:45
Культура
Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет
Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru вчера в 03:52
Армия и оружие
Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом
В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
Общество
Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными
Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
Происшествия
В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
Общество
С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей
Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
Единоборства
Глава UFC Уайт показал инфраструктуру «Бойцовского острова»
Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в инстаграме два видео, знакомящих болельщиков с инфраструктурой «Бойцовского острова».
Sport24.ru вчера в 02:22
Экономика
Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона
Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Общество
Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября
Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
Общество
Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании
На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
Экономика
Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок
В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
Политика
В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки
Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
РИА Новости 00:39
Транспорт
Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео
Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 30 июня в 07:29
Общество
Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве
Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
Общество
8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию
По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
Гаджеты
На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra
Anonsens вчера в 14:52