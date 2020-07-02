Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.

В ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

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