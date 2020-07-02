Коронавирус

АМИТЕЛАМИТЕЛВ ВОЗ сообщили, что в мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

Работа над препаратами началась после появления в Сети информации об инфекции В мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса, заявил генеральный директор Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Адханом Гебрейесус.
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«Сейчас есть 133 кандидатные вакцины». Представитель ВОЗ — о разработке лекарства от COVID-19

Телеканал 360°29 июня в 13:32

Глава ВОЗ назвал число разрабатываемых в мире вакцин от COVID-19

Газета.Ruвчера в 22:18

Гендиректор ВОЗ сообщил, что в мире разрабатывается 141 вакцина от коронавируса

ТАССвчера в 19:15

ВОЗ: В мире разрабатывается 141 вакцина от COVID-19

Российская газетавчера в 19:46

Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19

РИА Новостивчера в 21:53

В ВОЗ рассказали о разработке 133 вакцин от коронавируса

Говорит Москва29 июня в 12:51

ВОЗ: в мире разрабатывают 133 вакцины против коронавируса

REGNUM29 июня в 12:31
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Политика

На Украине заявили о страхе из-за возвращения Донбасса

Украинские власти боятся возвращения Донбасса под контроль Киева, заявил бывший депутат Верховной рады Евгений Мураев в эфире канала "НАШ".
РИА Новости вчера в 21:00
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Политика

NYT назвала «посредника между российскими агентами и талибами»

Американские спецслужбы считают, что посредником между российскими военными разведчиками и боевиками афганского движения «Талибан» (запрещенная в России организация) был некий наркоторговец Рахматулла Азизи, утверждает The New York Times со ссылкой на свои источники.
РБК вчера в 23:12
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Здоровье

Специалисты Роспотребнадзора проверили иммунитет населения к COVID-19

Исследование популяционного иммунитета населения к коронавирусу организовано в 23 субъектах России, во всех федеральных округах страны.
Российская газета вчера в 22:35
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Политика

За поправки к Конституции проголосовали 77,93% россиян

Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию завершилось в 21:00 1 июля. Проголосовать можно было в течение семи дней с 25 июня.
Известия вчера в 23:58
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Шоу-бизнес

Пугачева устроила сюрприз Максиму Галкину

«Семейный очаг», — говорит Пугачева за кадром. Позднее на видео появляется Максим Галкин, который был приятно удивлен сюрпризу.
ФАН вчера в 15:09
1
Политика

Скупщина Черногории приняла закон о партнерстве однополых пар

Принятый закон обеспечивает однополые официальные пары такими же имущественными и социальными правами, как и разнополых супругов, за исключением права на усыновление детей.
Взгляд.ру вчера в 22:25
1
Здоровье

Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов

Еще 20 КТ-центров вернутся к амбулаторному приему пациентов, сообщила заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.
Российская газета 01:12
1
Общество

Малахов опроверг свое участие во флешмобе на Пушкинской площади

Телеведущего Андрея Малахова "поймали" на акции в Москве, где участники выступали против поправок к Конституции.
Народные новости вчера в 17:05
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Экономика

Минэк сделал первые предложения по корректировке нацпроекта МСП

По словам собеседников «Известий», близких к финансово-экономическому блоку правительства, Минэкономразвития предложило переориентировать нацпроект на общественно значимые результаты.
Известия вчера в 17:10
Наука

Южный полюс нагревается в три раза быстрее остальной поверхности Земли

Исследователи из Новой Зеландии, Великобритании и США проанализировали данные метеостанций за 60 лет и с помощью компьютерного моделирования показали, что Южный полюс за прошедшие три десятилетия нагрелся в три раза быстрее, чем остальные регионы планеты.
Индикатор 30 июня в 06:43
6
Экономика

СМИ узнали о новом руководителе «ВСМПО-Ависма» из Evraz

Бывший руководитель угольного дивизиона Evraz Сергей Степанов станет новым генеральным директором «ВСМПО-Ависмы».
РБК 00:58
2
Футбол

«Зенит» интересуется игроком «Спартака»

Фонтанка.Ру вчера в 15:35
Политика

Меркель отреагировала на возможность санкций по «Северному потоку — 2»

Возможные новые санкции США в отношении проекта газопровода «Северный поток — 2» противоречат представлениям о праве.
RT на русском вчера в 07:27
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Технологии

«Яндекс.Лавка» откажется от бумажной упаковки в пользу пластика

Как выяснилось, производств бумажной упаковки требует в 17 раз больше воды, в 5 раз больше энергии и в 1,8 раза больше топлива.
Общественная служба новостей вчера в 10:45
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Политика

Что случилось этой ночью: четверг, 2 июля

По данным газеты, "ключевым посредником между ГРУ и боевиками", связанными с талибами, был контрабандист наркотиков Рахмат Азизи.
Интерфакс 00:45
Культура

Актер Виктор Проскурин умер в возрасте 68 лет

Заслуженный артист РСФСР Виктор Проскурин, известный по своим ролям в фильмах "Большая перемена", "Приключения Шерлока Холмса и доктора Ватсона", "Пиковая дама" и "Жестокий романс", умер в возрасте 68 лет.
Газета.Ru вчера в 03:52
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Армия и оружие

Украина усилила боеготовность войск у границ с Крымом

В конце июня представитель главного управления разведки минобороны Украины Вадим Скибицкий заявил, что существует угроза вторжения российских войск для восстановления подачи воды в Крым по Северо-Крымскому каналу.
Известия вчера в 06:15
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Общество

Итоги голосования по Конституции в Раменках признаны недействительными

Территориальная избирательная комиссия приняла решение признать недействительными результаты голосования на одном из участков в Раменках, где был замечен вброс бюллетеней в КОИБ, сообщил "Интерфаксу" зампред Общественной палаты Москвы Алексей Венедиктов.
Интерфакс вчера в 18:27
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Происшествия

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
РИА Новости вчера в 22:38
2
Общество

С 1 июля в России упразднён специальный знак «Инвалид» для автомобилей

Во многих регионах страны штраф выносится автоматически, при этом средства фото и видеофиксации не могут распознать установленный на машине знак, а считывают автомобильный номер для сверки его с базой данных.
Областная Рязанская Газета вчера в 04:29
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Единоборства

Глава UFC Уайт показал инфраструктуру «Бойцовского острова»

Глава UFC Дэйна Уайт опубликовал в инстаграме два видео, знакомящих болельщиков с инфраструктурой «Бойцовского острова».
Sport24.ru вчера в 02:22
Экономика

Банки запустили переводы от компаний гражданам по номеру телефона

Банки-участники созданной ЦБ Системы быстрых платежей (СБП) запустили новый сервис — переводы по номеру телефона от юридического лица в адрес физического (B2С), рассказали РБК два источника на платежном рынке.
РБК вчера в 23:01
Общество

Минпросвещения подтвердило начало учебного года в школах 1 сентября

Ученики пойдут в школу 1 сентября, заявил министр просвещения России Сергей Кравцов в эфире «Россия 24».
РБК 30 июня в 03:08
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Общество

Бездомные и мигранты начали захватывать дома россиян в Испании

На фоне пандемии и закрытия границ бездомные выходцы преимущественно из африканских и восточноевропейских стран в Испании стали активно практиковать так называемый "сквоттинг" - самовольный захват жилых помещений.
Российская газета 01:07
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Экономика

Кабмин выделил бизнесу 20 миллиардов на покупку масок

В понедельник, 29 июня, премьер-министр России Михаил Мишустин подписал постановление о выделении 20 миллиардов рублей малому и среднему бизнесу, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО) на профилактику коронавирусной инфекции.
Форпост Северо-Запад 29 июня в 06:13
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Политика

В Самарской области более 80% избирателей проголосовали за поправки

Поправки в конституцию поддержали 80,55% избирателей в Самарской области по итогам обработки 100% протоколов, против –18,68%, сообщила избирательная комиссия региона.
РИА Новости 00:39
29
Транспорт

Проезд грузового поезда по Крымскому мосту попал на видео

Проезд первого грузового поезда по Крымскому мосту сняли на видео. На кадрах показано, как состав въезжает в тоннель.
РИА Новости 30 июня в 07:29
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Общество

Собянин назвал маловероятной вторую волну коронавируса в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин назвал маловероятным возникновение второй волны эпидемии коронавируса в столице, передает «Интерфакс».
Ведомости вчера в 11:09
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Общество

8120 карпинцев проголосовали за поправки в Конституцию

По предварительным итогам голосования, опубликованным на сайте Избирательной комиссии Свердловской области, в Карпинске 12570 из 23231 избирателей проголосовали по вопросу одобрения поправок в Конституцию.
Вечерний Карпинск 00:31
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Гаджеты

На сайте Samsung появились качественные фото Galaxy Note20 Ultra

Anonsens вчера в 14:52
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