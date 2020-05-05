Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом. "Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью", - цитируют гендиректора ВОЗ российские СМИ.

Общество Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия 22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия. 9

Общество Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы в России откроются Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября российские школы откроют свои двери для учащихся и дети смогут вернуться к занятиям в учебных заведениях.

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Общество The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США. 325

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Здоровье Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко. 5,8K

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