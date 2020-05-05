Коронавирус

Российская газетаРоссийская газетаГлава ВОЗ назвал эффективный способ борьбы с коронавирусом

Глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Аданом Гебрейесус посоветовал чаще мыть руки, чтобы свести к минимуму вероятность заражения коронавирусом. "Простое мытье рук может стать водоразделом между жизнью и смертью", - цитируют гендиректора ВОЗ российские СМИ.
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Названы главные меры борьбы с коронавирусом

Lenta.ru04:03

Глава ВОЗ назвал мытье рук одним из лучших средств борьбы с коронавирусом

ТАССвчера в 13:24

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств против коронавируса

РИА Новостивчера в 16:05

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

РБКвчера в 15:31

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с COVID-19

Известиявчера в 13:56

Глава ВОЗ назвал главное средство в борьбе с коронавирусом

News.ruвчера в 13:46

Глава ВОЗ назвал мытьё рук одним из лучших средств защиты от COVID-19

RT на русскомвчера в 17:27
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Общество

Москалькова попросила отменить пропуска для жертв домашнего насилия

22 апреля депутаты Госдумы и авторы законопроекта о домашнем насилии Оксана Пушкина, Ирина Роднина и Ольга Севастьянова отметили, что во время всеобщей самоизоляции в России выросло число обращений по поводу такого насилия.
РБК 04:19
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Общество

Умер член президиума РАН Евгений Микрин

ТАСС 02:56
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Общество

Министр просвещения надеется, что 1 сентября школы в России откроются

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов выразил надежду, что с 1 сентября российские школы откроют свои двери для учащихся и дети смогут вернуться к занятиям в учебных заведениях.
Живая Кубань 02:57
Политика

ВОЗ назвала спекулятивными заявления США о созданном в Китае вирусе

Позднее объединение спецслужб США, Великобритании, Канады, Австралии и Новой Зеландии сообщило, что Китай после проведения опытов с коронавирусом в лаборатории уничтожил доказательства, передавала The Daily Telegraph.
РБК вчера в 20:00
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Кино

Вин Дизель сообщил, когда выйдет сценарий «Риддика 4»

NewInform 02:26
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Политика

Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера

Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
Известия 03 мая в 03:10
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Общество

В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах

В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
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Политика

Инициатор демонтажа памятника Коневу в Праге пожаловался на Россию

Газета.Ru 02:30
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Происшествия

СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими

Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
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Общество

Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России

Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
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Политика

Посол Украины предложил Шрёдеру пари из-за слов о Крыме

Украинский посол в Берлине Андрей Мельник решил поспорить с экс-канцлером Германии Герхардом Шрёдером из-за его высказывания о Крыме.
Известия 03 мая в 20:34
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Политика

Посольство РФ осудило антироссийские статьи на Пулитцеровской премии

Посольство России в США заявило, что оргкомитет Пулитцеровской премии берет на себя большую ответственность, присуждая победу антироссийским статьям, утверждения в которых много раз опровергались.
Известия 00:23
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Общество

The New York Times: в США смертность от COVID-19 вырастет вдвое

Вашингтон, 4 мая 2020, 23:49 — REGNUM Белый дом прогнозирует резкое увеличение в США смертности от COVID-19 к началу июня, сообщает 4 мая издание The New York Times со ссылкой на некие внутренние документы администрации США.
REGNUM вчера в 16:49
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Культура

Стефани Майер намекнула на продолжение саги «Сумерки»

Автор серии романов "Сумерки" Стефани Майер оставила намек на продолжение истории о вампирах.
Газета.Ru 03 мая в 10:00
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Происшествия

Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 назвал свою версию трагедии

Газета.Ru 04:46
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Шоу-бизнес

Самойлова извинилась перед Джиганом за решение о разводе

Бизнесвумен и модель Оксана Самойлова все-таки официально подала на развод с супругом, рэпером Денисом Вайнштейном-Устименко, более известным как Джиган.
NewInform 03:58
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Авто

Продажи Chery Exeed начнутся летом

Автоновости дня 02 мая в 10:57
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Общество

Сын Плющенко ответил на гадости Аршавина

Сын олимпийского чемпиона по фигурному катанию Евгения Плющенко Александр в Instagram обратился к бывшему футболисту сборной России Андрею Аршавину.
Lenta.ru 01:11
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Кино

Вышла новая серия «Рика и Морти» — первая после перерыва в несколько месяцев

Вышел новый эпизод четвертого сезона мультсериала «Рик и Морти» — шестой по счету и первый после перерыва в несколько месяцев.
Афиша Daily вчера в 05:36
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Здоровье

Около 350 медиков в Калининградской области отказались работать

Около 100 врачей и 250 человек среднего медицинского персонала в Калининградской области отказались работать в период борьбы с коронавирусом COVID-19, сообщил министр здравоохранения региона Александр Кравченко.
Коммерсантъ вчера в 12:01
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Общество

Новые случаи заболевания коронавирусной инфекцией выявлены в столице

За последние сутки в столице подтверждено еще 5714 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
Официальный портал Мэра и Правительства Москвы 04:40
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Политика

Киев не намерен вести переговоры с ДНР и ЛНР — глава офиса Зеленского

Как сообщало ИА REGNUM, ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Киеву не удастся избежать переговоров с представителями ДНР и ЛНР, поскольку ими завизированы Минские соглашения.
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Общество

Карантин снимают, мафия просыпается. Кто претендует на власть в Италии

Итальянцы постепенно выходят из карантина.
РИА Новости вчера в 01:00
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Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц

Газета.Ru 01:21
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Финансы

Московская биржа открылась ростом

Российский фондовый рынок открылся ростом биржевых индексов.
Взгляд.ру 03:20
Общество

Польша начинает строительство нового газопровода Baltic Pipe

RuNews24.ru вчера в 06:00
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Шоу-бизнес

Актера из сериала «Кухня» госпитализировали

Актера Сергея Лавыгина, известного по роли повара Арсения Чуганина в сериалах «Кухня» и «СеняФедя», госпитализировали в Москве.
Lenta.ru вчера в 17:40
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Хоккей

Анвар Гатиятулин вернулся в «Трактор» на пост главного тренера

31 канал Челябинска вчера в 10:38
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Экономика

Названы два сценария роста безработицы в России

По словам специалиста, есть два сценария роста безработицы: оптимистичный и пессимистичный.
РИА Новости вчера в 23:56
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Общество

Во Владимирской области выявили 48 новых случаев коронавируса

На территории Владимирской области за прошедшие сутки на 10:00 на 5 мая лабораторно подтверждено 48 случаев заболевания новой коронавирусной инфекцией.
ГТРК Владимир 03:34
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