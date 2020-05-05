Коронавирус
Газета.RuГлава ВОЗ назвал мытье рук лучшим средством защиты от коронавируса
Глава Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Тедрос Аданом Гебрейесус во время брифинга заявил, что мытье рук является одним из главных и наиболее эффективных средств для профилактики заражения коронавирусом COVID-19. Об этом сообщает сайт организации.
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Пресс-секретарь Мишустина рассказал о состоянии здоровья премьера
Премьер-министр России Михаил Мишустин продолжает лечение от коронавируса и чувствует себя нормально.
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Специалист предупредил, что в ситуации пандемии коронавируса курение несет высокие риски и может оказаться смертельным.
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NYT получила Пулитцеровскую премию за статьи-«расследования» о России
Газета New York Times получила Пулитцеровскую премию за статьи о "режиме Владимира Путина", сообщается на сайте награды.
РИА Новости вчера в 18:02
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Пилот сгоревшего в Шереметьево SSJ-100 озвучил свою версию трагедии
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США хотят закупить системы вооружения стран бывшего СССР
В планы Соединенных Штатов входит приобретение специальных боеприпасов и системы вооружения, которые «производятся и используются странами бывшего Советского Союза или Восточного блока».
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Тайка Вайтити снимет новый фильм во вселенной «Звездных войн»
Режиссер Тайка Вайтити поставит новый фильм во вселенной «Звездных войн».
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Лукашенко пригласил глав других государств в Минск на парад Победы
Президент Белоруссии Александр Лукашенко пригласил глав других государств приехать в Минск на парад Победы.
ТАСС 05:35
Экономика
Дворкович заявил, что экономический кризис только начинается
Председатель фонда "Сколково" Аркадий Дворкович заявил, что принятые в России меры поддержки малого и среднего бизнеса в условиях пандемии коронавируса достаточны, но основная помощь понадобится компаниям в июне-июле.
Газета.Ru вчера в 14:56
Экономика
Кабмин освободил регионы от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году
Правительство РФ приняло постановление об освобождении регионов России от выплат по бюджетным кредитам в 2020 году в связи с распространением коронавирусной инфекции.
ТАСС 02:07
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Пропавший в СИЗО бывший полковник Захарченко нашелся
Бывший полковник МВД Дмитрий Захарченко находится в «Кремлевском централе» — спецблоке столичного СИЗО «Матросская тишина».
Lenta.ru 01:30
Общество
Мурашко сообщил о сохранении ряда ограничений до появления вакцины
Глава Минздрава Михаил Мурашко в эфире канала "Россия-24" заявил, что некоторые ограничительные меры будут сохранены в России до появления вакцины или лекарства от коронавируса.
Газета.Ru вчера в 06:36
Общество
От пневмонии в Пензе умерла медработник
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Наука
Выяснено, когда пещерные львы навсегда расстались со своими собратьями
Эксперты считают, что пещерные львы Panthera leo spaelea могли отделиться от остальных подвидов около 500 000 лет назад и никогда не скрещивались с ними.
Goroday.ru 01:26
Общество
В Швеции назвали две главные меры борьбы с коронавирусом
Советник правительства Швеции, эпидемиолог Хан Гизеке рассказал, что власти страны в борьбе с COVID-19 опирались на меры, польза которых научно обоснована.
BFM.ru 06:16
Общество
Ученые изменили дату окончания эпидемии коронавируса в России
Эпидемия COVID-19 в России, согласно прогнозу ученых, может завершиться к 8 августа.
BFM.ru 03 мая в 05:33
Космос
Россия создаст многоразовую ракету лучше SpaceX из сбереженного от Украины носителя
Совет Российской академии наук по космосу одобрил на днях предложенную Роскосмосом линейку новых ракет космического назначения, включая многоразовые носители.
ФАН вчера в 11:34
Авто
В Германии продают Lada Niva за 2,4 млн рублей, которой нет в России
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Российская газета 05:31
Происшествия
СК назвал возможную причину пожара в Подмосковье с шестью погибшими
Неисправность электропроводки могла стать причиной пожара в частном доме в Раменском районе Московской области, при котором погибли шесть человек.
RT на русском 04:38
Политика
Спецслужбы КНР предупредили о возможных силовых столкновениях с США
Спецслужбы предупреждают власти о необходимости потенциальной готовности к наихудшему сценарию, в том числе к силовому столкновению с США.
ToDay News Ufa 05:23
Экономика
Минфин США планирует занять рекордные $3 трлн
Министерство финансов США заявило, что ему потребуется занять рекордные $2,99 трлн в течение текущего квартала апрель—июнь, чтобы покрыть расходы на различные меры, связанные с пандемией коронавируса.
Коммерсантъ вчера в 20:08
Общество
Попова рассказала о постепенном снятии режима ограничений в России
Запрет на проведение массовых мероприятий в России будет снят в последнюю очередь, сообщила в понедельник глава Роспотребнадзора Анна Попова.
Интерфакс вчера в 06:45
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Кино о космосе планируют снять Илон Маск и Том Круз
ИнфоСМИ 05:50
Здоровье
350 калининградских медиков ушли с работы до пандемии коронавируса
Почти 350 врачей и медсестер самого западного российского региона еще до начала пандемии коронавируса COVID-19 отказались от работы, рассказал министр здравоохранения Калининградской области Александр Кравченко.
Вести.Ru вчера в 13:40
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Кремлевский повар рассказал о предпочтениях первых лиц
Газета.Ru 01:21
Музыка
Умер автор песен «Ласкового мая»
Инфорос вчера в 07:52
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В России вступил в силу запрет продажи алкоголя в жилых домах
В России с 5 мая вступил в силу закон о запрете продажи алкогольной продукции в небольших объектах общепита, которые расположены в многоквартирных домах и на прилегающих к ним территориях.
RT на русском вчера в 22:44
Общество
В Свердловской области выявили ещё 133 случая заражения коронавирусом
Екатеринбург, 5 мая 2020, 11:12 — REGNUM Свердловские врачи подтвердили новые 133 случая заражения коронавирусом.
REGNUM 04:12
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В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum
В Сети появились первые скриншоты игры The Lord of the Rings: Gollum, созданной разработчиками компании Daedalic Entertainment.
Дни24 вчера в 11:44