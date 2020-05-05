Для борьбы с коронавирусом Тедрос Аданом Гебрейесус призвал увеличить производство мыла и моющих средств на спиртовой основе.

Глава ВОЗ назвал одно из лучших средств борьбы с коронавирусом

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