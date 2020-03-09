Общество

BFM.ruBFM.ruГлава ВОЗ назвал «реальной» угрозу пандемии коронавируса

Угроза перерастания эпидемии коронавируса в пандемию становится «реальной». Как сообщает «Интерфакс», об этом заявил глава Всемирной организации здравоохранения Тедрос Гебрейесус. Он отметил, что коронавирус «уже присутствует в очень многих странах».
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Глава ВОЗ заявил об угрозе пандемии COVID-19

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